Súlyemelő Eb - Nagy Péter két bronzot gyűjtött, öt éremmel zártak a magyarok

A 32 esztendős szegedi sportoló kezdésként a 182 és a 187 után a 191 kilóval is elbánt, ezzel lett harmadik, majd lökésben a 215-öt és a 221-et követően a 225 kilogrammot is legyűrte, ezzel a fogásnemben negyedikként, összetettben pedig 416-tal harmadikként végzett. A hat sikeres gyakorlatnak köszönhetően Nagy élete legjobb helyezését érte el Európa-bajnokságon.



A bukaresti kontinensviadal vasárnap délutáni programjában a női ólomsúlyban versenyző Magát Krisztina is pazarul szerepelt, ő szakításban aranyat, lökésben és összetettben pedig egyformán ezüstöt szerzett, utóbbit 236 kilogrammos egyéni csúccsal érdemelte ki a Testvériség SE 29 éves sportolója. Magát is hat jó fogással rukkolt ki, s előbbre lépett tavalyhoz képest, amikor is három bronzot gyűjtött az Eb-n.



"Ha jól emlékszem, tizenhét éve fordult elő legutóbb, hogy a magyar súlyemelés mind a nőknél, mind a férfiaknál összetett érmessel szolgált egy Európa-bajnokságon." - összegzett az MTI-nek Dobos Imre, a magyar sportági szövetség elnöke.



Úgy fogalmazott: óriási dolog, amit Magát Krisztina és Nagy Péter véghezvitt, még ha számítottak is rá, hogy mindketten dobogón végezhetnek Bukarestben.



"Peti amúgy 2012-ben egyszer már nyert szakításbronzot Eb-n, máig akkor szerepeltünk a legjobban, miután a nőknél Nagy Nikoletta gyűjtött három ezüstöt is. Mindezt most megfejeltük a romániai Európa-bajnokságon, ahonnan öt éremmel, egy arannyal, két ezüsttel és két bronzzal gazdagabban térhet haza válogatottunk, amelyben amúgy a további három női versenyzőnk, Bazsó Bianka, Szuromi Tímea és Gyürüs Barbara is helytállt, értékes helyezéseket szerezve."



A vasárnapi volt a zárónap a bukaresti súlyemelő Eb-n.