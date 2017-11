Svédországba utaznak: vasárnap 19 órakor Kristianstadban játszik a MOL-PICK Szeged

A MOL-PICK Szeged BL-csoportjában hivatalosan a nyolcadik forduló után zárult az első kör, mivel a Barcelonával még csak ekkor játszott először Juan Carlos Pastor csapata, míg a Löwennel mát kétszer is. Az A csoport tabelláját a címvédő Vardar vezeti, amely eddig csak egy pontot vesztett, éppen Szegeden. Négy ponttal lemaradva a második és a harmadik a Löwen és a Nantes, őket követi egy-egy egységgel távolabbról a Barcelona és a MOL-PICK.



Bodó Richárdék vasárnapi ellenfele, a Kristianstad leszakadva az első ötöstől egy győzelemmel és két döntetlennel a hatodik helyen áll. A Plocknak és a Zagrebnek még nincs győzelme, mindössze két-két ikszük van.

A Szeged ma 15 óra 30 perckor indul Svédországba. Mivel a mérkőzés vasárnap este lesz, így a helyszínen két edzést is tart a játékosoknak a Pastor, Krivokapics, Damjanovics edzőtrió. Az utazó meccskeretet a péntek reggeli tréning után jelölik ki.



A jelenlegi BL-idény harmadik fordulójában már találkozott a Szeged és a Kristianstad. Október elsején az újszegedi sportcsarnokban magabiztos játékkal győztek a Bodó vezette hazaiak. A siker vasárnap is elvárható a MOL-PICK-től, de nem lehet lebecsülni a svédeket. A Plockkal és a Zagrebbel ikszeltek, Barcelonában szoros meccset játszottak (31–29), de a Vardar is csak három góllal nyert az otthonukban (23–26), míg a Löwen tükörsimán, 35–22-re verte őket saját pályájukon.