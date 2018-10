Szarajevói felmérő: mától Európa-kupán szerepel a Szegedi TE

Tegnap kora reggel útra kelt Bosznia-Hercegovina fővárosába, Szarajevóba a Szegedi TE férfi tekecsapata az Európa-kupára. A Tisza-parti alakulatra – amely az előző szuperliga második helye révén kvalifikálta magát az eseményre – két határátkelő is várt, és azért valljuk be, a mai világban igen ritka az ilyen jellegű próba. Azaz nemcsak a Szegedtől Szarajevóig tartó 412 kilométert kellett leküzdeni, hanem előbb a magyar–szerb, majd a szerb–bosznia-hercegovinai átlépést is. Az előbbi röpke negyedóra alatt sikerült, utóbbi Racánál (Bácskapalánkától délre) egy kicsit tovább tartott, de ami a lényeg, a csapat szerencsésen megérkezett.



A Szegedi TE esetében bármilyen világeseményről is van szó, mindig esélyesként beszélhetünk. A 14 fős mezőnyben ezúttal is az egyik favorit a klub, amelynek legnagyobb riválisa a német Bamberg lehet, de figyelni kell az olasz Fugger Sterzing, az osztrák Union Orth an der Donau, a romániai Kolozsvár, illetve a horvát Mertojak Split együttesére is.



A csapat hatszoros világbajnoka, Kiss Norbert családi okok miatt nem tartott a csapattal. A verseny ma reggel startol a selejtezővel, amelynek holnap késő délután lesz vége. Ez alapján alakul majd ki az első négy csapat sorrendje, amelyek pénteken játsszák az elődöntőket, szombaton pedig a helyosztókat.



Szegedi program és a csapatok



A Szegedi TE játékosainak selejtezős programja, szerda, 10.10: 1. játékos; 16 óra: 2. játékos; 18.20: 3. játékos. Csütörtök, 12.30: 4. játékos; 13.40: 5. játékos; 17.10: 6. játékos. Elődöntők: péntek 10 (a selejtező 2. és 3. helyezettje) és 14 óra (a selejtező 1. és 4. helyezettje). Helyosztók, a 3. helyért: szombat, 8 óra; döntő: szombat, 12 óra.



A 30. Európa-kupa csapatai: Union Orth/Donau (osztrák), KK Posusje (bosznia-hercegovinai), Mertojak Split (horvát), PSJ Jihlava (cseh), Reval Tallinn (észt), Reveil IS Sur Tille (francia), Victoria Bamberg (német), Fugger Sterzing (olasz), Musandra Szkopje (macedón), CFR Cluj (romániai), Calcit Kamnik (szlovén), Partizan Beograd (szerb), Trstena Starek (szlovák), Szegedi TE.