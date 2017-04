Szeged KE: Megnyerték az alapszakaszt

Az alapszakasz végeredménye



1. Szeged KE 20 17 3 1437 – 1060 0.93

2. Nyíregyháza 20 17 3 1595 – 1217 0.93

3. Vasas II. 20 16 4 1647 – 1272 0.90

4. DEAC 20 14 6 1417 – 1197 0.85

5. DVTK U23 20 14 6 1240 – 1082 0.85

6. Kecskemét 20 8 12 1333 – 1471 0.70

7. MAFC 20 7 13 1321 – 1475 0.68

8. MTK II. 20 7 13 1118 – 1354 0.68

9. Kiss Lenke KS 20 6 14 1339 – 1434 0.65

10. Szolnok 20 3 17 1014 – 1387 0.58

11. NKE SE 20 1 19 987 – 1499 0.53

A másodosztályban ez legutóbb 2012-ben jött össze, amikor az élvonaltól való visszalépés után még a válogatott Fürész Emőke is játszott Mészárosné Kovács Andrea csapatában.– A legnagyobb riválisok közül a Nyíregyházát és a Vasast is legyőztük az utolsó fordulókban, utóbbi együttesben ráadásul hat olyan játékos szerepelt, akik kaptak már lehetőséget az élvonalban – mondta a vezető- edző. – Nagy ünneplés volt a budapestiek elleni meccs után, örültek a lányok. Volt is minek, hiszen egységesek vagyunk, ráadásul a védekezésünk az egész bajnokság legjobbja.Az egyéni statisztikai mutatókban nincs szegedi játékos az élmezőnyben, ez is jelzi, hogy elsősorban csapatként erősek. A keret évek óta együtt játszik, Mészárosné pedig az idei szezonban már tizennégy játékost forgathatott.– Igaz ránk a mondás, hogy „a támadás nyeri a meccset, de a védelem a bajnokságot" – fogalmazott Mészárosné Kovács Andrea.Nincs megállás: a rájátszás már ma megkezdődik, a Szeged KE 18.30-tól a Nyugati csoportban negyedik helyen végző Ajkát fogadja az egyik csapat második győzelméig tartó negyeddöntőben.– Messze még a bajnokság vége, de természetesen felmerült már lehetőségként az élvonalba jutás. A keretünkben van hét-nyolc olyan játékos, aki alkalmas lenne az A csoportra, ám a két osztály között hatalmas a különbség. Bárhogy is lesz, szeretnénk azt az értékrendet megőrizni, ami eddig is jellemző volt ránk, azaz azoknak a szegedi játékosoknak, akik elérték ezt a sikert, a jövőben is helyük lesz a csapatban – tette hozzá.