Szegeden járt a fallabdaelit: mindhárom meccsét megnyerte a Vidux

Élő online tudósítás a Squash Club Szabadidőközpontból!

Platán SE–1-3–Alba-Török SE 3-1CSC-Oliver SE–0-4–Öntöde ZEUS SE 4-0–Khan-Go Ahead 4-0–Marostő SE 4-0Alba-Török SE–1-3–Alba-Török SE 4-0–Marostő SE 4-0–Öntöde ZEUS SE 4-0CSC-Oliver SE–2-2 (6:10)PSA-Griff SE–Etalon SEVidux Tisza Squash SE–Platán SEKhan-Go Ahead–Öntöde ZEUS SECSC-Oliver SE–Marostő SEa program egy kicsit "siet", a Vidux Tisza Squash SE–Platán SE meccs hamarabb kezdődött, ezen már 2-0-ra vezet a Vidux, azaz gyakorlatilag meg is nyerte mai harmadik összecsapását is.a 16 órás kezdésű mérkőzések:PSA-Griff SE–Etalon SEVidux Tisza Squash SE–Platán SEKhan-Go Ahead–Öntöde ZEUS SECSC-Oliver SE–Marostő SE: megszületett a szintén szegedi Platán SE első sikere is az OB I-ben: nagy csatában, 2-2 után 10:6-os szettaránnyal verték a CSC-Oliver SE-t.újabb eredmények:PSA-Griff SE–Alba-Török SE 4-0Vidux Tisza Squash SE–Marostő SE 4-0Victor-BLE–Öntöde ZEUS SE 4-0CSC-Oliver SE–Platán SE 2-2 (6:10): a 14 órás kezdésű meccsekről is készültek fotók!a szegedi csapatok névsora.Farkas Balázs, Sebők Benedek, Hoffmann Péter, Kiss Dániel, Vas Márton.Bodó Zsolt, Polczer Rajmund, Bednár László, Becsei Zoltán.Szűcs Ákos, Kohlrusz Balázs, Lengyel Szilárd, Berta Róbert, Gerdán Barna.a 14 órakor kezdődő meccsek programja:PSA-Griff SE–Alba-Török SEVidux Tisza Squash SE–Marostő SEVictor-BLE–Öntöde ZEUS SECSC-Oliver SE–Platán SEa 12 órakor kezdődő meccsek eredményei:PSA-Griff SE–Öntöde ZEUS SE 4-0Vidux Tisza Squash SE–Khan-Go Ahead 4-0Victor-BLE–Marostő SE 4-0Alba-Török SE–Etalon SE 1-3fotók!a Vidux már megnyerte első meccsét, hiszen Kiss Dániel után Hoffmann Péter és az új igazolás, magyar ranglistát vezető Farkas Balázs is győzött.a centerpályán a Vidux azzal a Khan-Go Aheaddal meccsel, amely az első mai összecsapásán a szegedi Platán SE ellen győzött 3-1-re. A hazai csapatból Kiss Dániel már nyert 3:0-ra Zentai Lionel ellen, jelenleg Hoffmann Péter küzd.: a második körös meccsek, négy pályán egyszerre:PSA-Griff SE–Öntöde ZEUS SEVidux Tisza Squash SE–Khan-Go AheadVictor-BLE–Marostő SEAlba-Török SE–Etalon SEegy rossz hírrel már szolgálhatunk: a házigazda Vidux játékosa, Vas Máté két napja, edzésen porcsérülést szenvedett a jobb térdében, így nem tudja vállalni a játékot. Egyelőre nem tudni, mi a pontos baj, kedden artroszkópos műtéten esik majd át.a 10 órakor kezdődő meccsek eredményei:Platán SE–Khan-Go Ahead 1-3Victor-BLE–Alba-Török SE 3-1CSC-Oliver SE–Etalon SE 0-4: a jelenleg is zajló meccsek:Platán SE–Khan-Go AheadVictor-BLE–Alba-Török SECSC-Oliver SE–Etalon SEa csapatok már a pályán vannak, elkezdődtek az első mérkőzések. Bővebben 12 órától jelentkezünk majd az eredményekkel, nyilatkozatokkal, fotókkal.

Korábban

Játszanak a nők is



Elrajtol a nők OB I-es csapatbajnoksága is, az első fordulót szintén szombaton rendezik a budapesti Griff Squash Clubban.

A szegediek programja, szombat, 10: Vidux Tisza Squash SE– Budapest Squash Akadémia, 11.30: Vidux–Go Ahead SCSE, 13: Top Challenge–Vidux.

– A bajnoki cím csak a harmadik körben dől el, ám hogy megmaradjon az esélyünk, hibátlanul kell zárnunk a szegedi mérkőzéseket – mondta lapunknak Vas Máté, a kétszeres bajnok Vidux Tisza Squash SE fallabdacsapatának saját nevelésű játékosa. Szombaton újabb három meccset játszanak a csapatok az OB I-ben, a tíz élvonalbeli klubból pedig három is Szegedet képviseli a Squash Club Szabadidőközpontban. A harmadik bajnoki címére hajtó Vidux eddig hibátlan, a Marostő SE és a Platán SE pedig a középmezőnyhöz tartozhat.– Hazai közönség előtt játszhatunk, amit imádunk, ezért úgy tervezzük, hogy mindenki lehetőséget kap – folytatta Vas Máté, aki mellett Farkas Balázs, Sebők Benedek, Hoffmann Péter, Kiss Dániel és Vas Márton alkotja a keretet. – Hofi születésnapja pénteken lesz, így a koccintást el kellett halasztanunk, de abban bízunk, hogy így a verseny után duplán lesz okunk ünnepelni.