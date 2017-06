Szlovákiában remekelt Farkas Zsolt

Fotó: Andrej Barta

Nemzetközi volt a mezőny, a magyar és szlovák pilóták mellett olasz és német versenyzők is az indulók között voltak. Farkas az időfutamban a harmadik legjobb időt teljesítette. Ezután két futamban harmadik, egyben pedig második lett. A döntőben a rossz rajt megbosszulta magát, beragadt, így összetettben a negyedik helyen fejezte be a versenyt, de ez az eredmény is élete legjobbja. Legközelebb augusztusban Túrkevén indul majd versenyen.