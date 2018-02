Távozik az NKM Szegedből a négyszeres világbajnok kajakos: Medveczky Erika klubot vált és a Honvédba igazol

Elgondolkodott és váltott. Medveczky Erika (5-ös hajó) Szeged után a Honvédban folytatja pályafutását.

Fotó: Karnok Csaba

Még a 2017-es versenyszezon előtt igazolt Szegedre a kajakos Medveczky Erika. Aztán a plovdivi Európa-bajnokságon egy aranyérmet szerzett (K4 500 méter), majd a racicei világbajnokság legeredményesebb magyar versenyzője volt: két elsőséggel zárt (K2 1000 és K4 500 méter). Nem csoda, ha kapós lett a négyszeres világbajnok kiválóság, akit lapunk év végi díjátadóján az elmúlt esztendő legjobb női sportolójának is megválasztottunk. A sikerek felhívták rá a figyelmet, és mivel az NKM Szegedi VE- hez egyéves szerződés kötötte, amely lejárt, így nem csoda, ha egy konkrét megkeresésnek nem tudott ellenállni.– Mivel Csipes Ferenc a Honvéd vezetőedzője, illetve vele együtt készülök, így adódott a lehetőség a budapesti klubba igazolásra – mondta Medveczky Erika. – Már akkor is a Honvéd versenyzőivel edzettem Budapesten, amikor még az NKM Szeged színeiben indultam. Nagyon jó év volt a 2017-es, amelyhez nagyon sok köze volt Csipesnek: olyan hozzáállással találkoztam, amivel eddig nem, én is változtam, így futottam életem talán legjobb esztendejét. A Szeged egy éve sokat tett értem azzal, hogy leigazolt. Kis klubból érkeztem egy nagy vidéki egyesülethez, de igazán családias környezetbe csöppentem. Szinte hazainak éreztem a légkört. Nehéz döntés volt számomra a mostani, mert jól éreztem magam a Szegedben, de voltak más, megfontolandó dolgok, és több szempont miatt is a Honvéd mellett döntöttem. Elég lojális versenyzőnek tartom magam, így általában nem rövid távon gondolkodom, de most ezt kellett lépnem. A klub megértette az érveimet, és baráti viszonyban váltunk el egymástól.

Az NKM Szeged elsősorban a saját nevelésű versenyzőket helyezi előtérbe, de a klub profiljába belefér versenyzők leigazolása is. Ilyen igazolás volt tavaly Medveczky Erika, aki remekül élt a lehetőséggel, és az eredményeivel sok értékes pontot hozott az egyesületnek. Az más kérdés, hogy mi van akkor, ha egy éve nem nyújt neki segítő kezet a Szeged...– Megbeszéltük vele a helyzetet, és mivel alapelvünk, hogy nem akarunk senkit sem magunkhoz kötni, így hozzájárultunk a klubváltásához – nyilatkozta Sík Márton, az NKM Szeged szakmai vezetője. – Nem lehet és nem is akarunk erőből megoldani dolgokat, mert tiszteletben tartjuk a versenyző érdekeit is. Attól, hogy nem szegedi színekben indul, még a sportágért küzd. Ő hisz ebben a váltásban, ráadásul Csipes Ferenc az edzője. Tiszteletbeli tagunkká vált Erika, így a vízitelep kapuja mindig, az élete végéig nyitva áll előtte.