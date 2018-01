Tizenkét órás program: vasárnap rendezik a 31. Kék Mókus-kupa utolsó játéknapját

Újra eljött a nap: a hagyományos kispályás labdarúgótorna, az immár 31. Kék Mókus-kupa utolsó napja következik. Vasárnap az újszegedi sportcsarnokban rendezik a zárómeccseket: a Szegedi Sport és Fürdők Kft., a Délmagyarország napilap és az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatósága révén az I. amatőr szegedi klubcsapatok kupájának végküzdelmei is ekkor lesznek.



A nap az utóbbi sorozat negyed- és elődöntőivel kezdődik, amiben lesz pikáns összecsapás ugyanúgy, mint presztízsharc is. És akkor még nem beszéltünk a döntőről, amely a kora esti programba illeszkedik. Ehhez a kezdeményezéshez tartozik a női finálé is, amelyet a két szentmihályi együttes vív.



A 31. Kék Mókus-kupa bronzmérkőzésein és döntőiben csupa a szegedi kispályáséletből, illetve a torna tavalyi eseményeiből már jól ismert csapat található. Veretes a névsora +35-ben a Gól söröző Csengelének, jó nevekből áll az Öreg Honvéd vendéglő O’Neill ugyanitt, vagy a nyílt kategóriában döntős két együttes, a Zengő Alföld és a Fit World O’Neill is.



A nap programja annyiban változott a korábbi évekhez képest, hogy az utolsó meccs ezúttal a +45-ös finálé lesz, mivel az ott érdekelt Eurosweet 1968 a szerb karácsony miatt kérte a minél későbbi kezdést.



A döntőnapon összesen 14 mérkőzést láthat az, aki a monstre, közel 12 órás programot végigköveti – komoly kihívás és feladat. De az a szervezőknek, akik igyekeznek minden információt megadni, így például a delmagyar.hu élőben számol majd be a legfontosabb eseményekről.



A program



31. Kék Mókus-kupa, döntőnap, a program, 8.30-tól: az I. szegedi amatőr klubcsapatok kupájának negyeddöntői. 8.30: SZEOL SC–FK 1899 Szeged, 9.05: Kiskundorozsma–Gyálarét, 9.40: Szeged 2011–UTC, 10.15: SZVSE–Szőreg, 11 órától és 11.35-től: elődöntők, 12.15: női döntő: St. Mihály Kft.–St. Mihály FC, 13 órától: Lambda Systeme–Centrum Hotel Szeged (+45, a 3. helyért), 14 órától: Ficak–Reneszánsz U35 (+35, a 3. helyért), 15 órától: Gámawill Kft.–Gumi-Sziget SE (nyílt, a 3. helyért), 16 órától: Gól söröző Csengele–Öreg Honvéd vendéglő O’Neill (+35, döntő a Délmagyarország-kupáért), 17 órától: Zengő Alföld–Fit World O’Neill (nyílt, döntő a Kósa Zsigmond-kupáért), 18 órától: az I. szegedi amatőr klubcsapatok tornája döntője, 19 órától: Szindikátus–Eurosweet 1968 (+45, döntő a Török György-kupáért).