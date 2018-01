Több volt a Kinizsi őszében

Az utolsó öt találkozójából csupán négy pontot szerzett a megyei II. osztályban a Móravárosi Kinizsi: a csapat a Csengelével, a Nagymágoccsal, a Mindszenttel és az Ülléssel is ikszelt, valamint kikapott a listavezető Makó II.-től, így ha csupán minimális is, de lépéshátrányba került a riválisokhoz képest. Pedig szépen indult az őszi idény, az első három találkozóját egyaránt megnyerte a csapat, és rendre eredményesen is futballozott, azonban az október 22-én, Székkutason megnyert rangadót követően már nem tudott meccset nyerni az évad első felében.



- A fiúk elhitték, hogy nem kell megszakadni a pályán, nem csináltunk semmit másképp, ugyanúgy dolgoztunk, ahogy tettük azt a szezon első felében is. A góllövéssel akadtak problémáink, voltak olyan meccsek, ahol hiába alakítottunk ki több helyzetet ellenfelünknél, mégsem tudtunk nyerni. Azt hittük, elég a cipőt felrakni a pályára, és nyerni fogunk. Ha sikerült volna a gólszerzési hatékonyságunkat növelni, akkor máris másképp alakult volna az ősz, de ezzel együtt is pozitív volt a szezonunk, és örülünk az eredményeinknek. - fogalmazott lapunknak Gerebicz Attila, a Móravárosi Kinizsi edzője.



A keret tagjai január 16-án kezdték el a közös munkát, ám mérkőzést majd csak a februárban rajtoló Téli Bajnokságban játszik a csapat. Mint Gerebicz Attila elmondta, ennek az az oka, hogy a csak hobbiból futballozó játékosok a januári hétvégéiket családjaikkal tölthessék, hiszen a keretben nincs fizetett játékos, és gól- vagy pontpénz sincs a csapatnál. - Van, aki csak hetente egyszer, vagy kéthetente tud velünk edzeni. Reméljük, hogy csapatunk tavaszra még jobban összecsiszolódik, és az őszhöz hasonló eredményt tudunk majd elérni. Esetünkben nem realitás a feljutás, de szeretnénk a dobogón végezni, viszont elsősorban az a lényeg, hogy focizzunk egy jót a mérkőzéseinken. - tért ki a tavaszi célokra a csapat edzője. Ami pedig a dobogót illeti, a gárdának mindössze három pont a hátránya a sűrű középmezőnyben a jelenlegi Kiszomborral szemben, így ha sikerülne elkapni egy olyan fonalat, mint az idény rajtjakor, gyorsan a dobogó környékén találhatja magát a csapat.



A Móraváros keretében várhatóan lesznek változások a téli szünet folyamán, a keretet a munkahelyi elfoglaltságok is alakíthatják, hiszen lehet olyan játékos, aki Szegedtől távolabb vállalhat munkát, de frissíteni is igyekszenek a gárdát. A téli bajnokság mórahalmi csoportmérkőzései során a Kinizsi a Bordánnyal, a Balástyával és a Zsombóval találkozik.