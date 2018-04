Triplájával verte az Üllés az éllovast: Király Zsolt a forduló gólvadásza

Az 52. és a 63. perc között mindössze tizenegy perc kellett az üllési Király Zsoltnak ahhoz, hogy mesterhármast érjen el a Makó II. ellen. Az első gólja után még egyenlítettek a vendégek, de aztán az újabb két találata eldöntötte a meccset.



– Tudtuk, hogy jó csapat a Makó II., amely tele van rutinos, kiváló képességű labdarúgókkal. Éppen ezért igyekeztünk közel állni hozzájuk, és megakadályozni, hogy szabadon szervezzék a játékot. Elsősorban kontrajátékra rendezkedtünk be. Az első gólomat egy keresztpassz után szereztem, a labda megpattant előttem a 16-os vonalához közel, és én jobbal a rövid sarokba lőttem. A másodiknál elcsíptem egy rövid passzt, majd a kapus mellett ballal, éles szögből rúgtam a labdát a hálóba, végül egy indítás után átemeltem a kapus felett – ez utóbbi szép gól volt. Azt mondták többen is, hogy megérdemeltük a győzelmet, hiszen a három találat mellett további gólhelyzeteket is kihagytunk – mondta Király Zsolt.



A játékosra nem jellemző a gólerős játék.



– Alapvetően védő vagyok, de most kicsit feljebb játszhattam, nem mindig volt emberem, így szabadon mehettem előre. Ez lett az eredménye... A dobogó elérése szép lenne, de már messze vagyunk tőle. A középmezőny felső része azért még megcélozható és el is érhető – nyilatkozta Király.