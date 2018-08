Újabb hazai tesztmeccs: holnap 17 órakor a Dabast fogadja MOL-PICK Szeged

A válogatott Bánhidi (kékben) továbbra is a szurkolók egyik nagy kedvence. Fotó: Karnok Csaba

A szerdai, Budakalász elleni edzőmeccs után újabb felkészülési találkozó vár szombaton 17 órakor a játékosokra. A Pastor-alakulat ismét hazai pályán, az újszegedi sportcsarnokban lép pályára, ellenfele a Dabas együttese lesz.A szurkolók ezt a meccset is ingyen nézhetik meg, 15 órától 19 óráig pedig bérletárusítás is lesz a jegypénztárban.Matej Gaber és Nik Henigman kisebb sérülés miatt nem játszott a 36–27-re megnyert első edzőmeccsen, valószínűleg a holnapi összecsapást is kihagyja a két szlovén légiós.Ez lesz az utolsó szegedi felkészülési találkozója a háromszoros magyar bajnoknak, a jövő héten Lengyelországban, két hét múlva Ukrajnában szerepel nemzetközi tornán a gárda, szeptember első hétvégéjén pedig kezdődik a K&H-liga.