Újabb védőgól a Szeged 2011-nél

Szeged 2011-Grosics Akadémia–FK Jenyiszej Krasznojarszk (orosz) 1–2 (1–0)

Szeged 2011-Grosics Akadémia: Szántai – Achim (Tóth M.), Tóth G. (Causic), Farkas, Gergényi (Zabari) – Horváth A. (Pászka), Coroian (Nicorec) – Szabó P. (Tamaskó), Hegedűs M. (Povázsai), Fejős (Kertész) – Zádori (Rózsahegyi). Vezetőedző: Goran Kopunovics.

Gólszerzők: Tóth G. (42.), ill. Obradovics (48., 74.).



A szegediek a hosszú idő után visszatérő védő, Tóth Gábor góljával a szünetben még vezettek – a 42. percben fejesből talált be, előtte pedig kiállították róla az egyik oroszt.



Ennek ellenére a második félidőt tizenegy emberrel folytathatta a Krasznojarszk, köszönhetően a kazah bírók jóindulatának. Fordítottak is a második ligában 25 forduló után első helyen álló oroszok, akiket a szerb Obradovics segített a szünet után.



A Szeged 2011 a három eddigi törökországi felkészülési mérkőzésén két gólt szerzett, és mindkettőt belső védő, az üzbég Olmaliq ellen Farkas Márk volt eredményes. A szegediek ma játsszák az utolsó edzőmeccsüket a törökországi Sidében, mégpedig a cseh másodosztályú Trinec ellen.



Goran Kopunovics: – Hasznos mérkőzést játszottunk, az első félidő majdnem tökéletes volt. Három százszázalékos helyzetet alakítottunk ki, dolgozunk azon, hogy ezek be is menjenek.