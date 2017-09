Újra duplázott Gajdacsi az Algyő ellen

Ifjúságiak, A csoport

3. forduló: Szentes–UTC 12–0, gsz.: Bertók (2), Boták (2), Péter (2), Smiák (2), Púj, Köteles, Prozlik, Kanyó. Fábiánsebestyén–Üllés 5–2, gsz.: Valach (3), Kasza, Juhász, ill. Czékus, Kispál. Algyő–Mindszent 8–0, gsz.: Molnár Sz. (2), Molnár G. (2), Török (2), Belovai, Krisztin- Németh. Zsombó–Kistelek 4–1, gsz.: Mocsári (2), Mihálffy, Csikós, ill. Bényi. FK 1899 Szeged– Csongrád 4–0, gsz.: Kovács B. (2), Urbán, Szerdahelyi.

Kiskundorozsma–Deszk 13–2. HFC–Ásotthalom 11–0. Szabadnapos: Tiszasziget.

Algyő, 150 néző.Mihálik Pál – közepesen (Belanka, Láza).Tombácz 5 – Pénzváltó 5, Csányi 5, Kalapács 5, Daróczi 5, Takács 5, Bella 5, Kovács M. 4 (Lovas 4), Gyurkovics 4 (Farkas –), Lajkó 4, Táncos 4.Takács Zoltán.Szűcs M. 8 – Zvekanov 8, Fodor B. 8, Gajdacsi 9 (Szabados –), Dürgő 8 (Kothencz L. –), K. Tóth 8 (Kozma –), Culafics 8, Kis L. 8, Bárkányi 8 (Takó – ), Retek 8, Nagy Torma 8.Hódi Mihály.Gajdacsi (26. – 11-esből, 69.), Pénzváltó (60., öngól).– Három és fél hét alatt ez volt a hatodik tétmérkőzésünk. Mindössze tizennégy mezőnyjátékos állt a rendelkezésemre, akik végigjátszották ezt a nehéz sorozatot, így nem csoda, hogy a fáradtság legyőzött bennünket.– Sokat dolgoztunk, megemelem a kalapom az összes játékos előttA vendégek kihasználták, hogy a hazaiak hét közben is rendre (kupa)meccseket játszanak, így fáradtabbak voltak, emellett pedig a futball is jól ment a Bordánynak. A gólok sorát a harmadik mérkőzésén már hat gólnál járó, ezúttal is duplázó Gajdacsi Mátyás kezdte és zárta, közben pedig az algyői Pénzváltó Bence vétett szerencsétlen öngólt a 60. percben.Zsombó, 70 néző.Borsos Tamás – közepesen (Katona, Sáfrán).Rozs 6 – Bálint V. 7, Mocsári 5, Kószó T. 5, Zetkó 3 (Megyeri 5), Törköly 5, Gyuris 6, Rescsik 5, Németh T. 4 (Huszka 4), Rárósi 4 (Busa –), Mihálffy Zs. 7.Daru Sándor.Csanádi D. 8 – Bilics 8, Balázs 8 (Rózsa D. –), Tanács R. 8 (Kertész –), Nagypál 8, Csamangó T. 8, Hatvani J. 10, Csanádi I. 8, Péter 8,5 (Kelemen B. –), Nagy B. 8 (Bosnyák –), Nagy Z. 8 (Németh Z. 8).Bodó Attila, Kelemen Balázs.Mihálffy Zs. (52., 89., utóbbit 11-esből), ill. Hatvani J. (11., 16., 29., 52.), Péter S. (44.), Csanádi I. (93., 11-esből).– A Vasutas az első félidőben átrobogott rajtunk. A piros lámpákat a második félidőben hellyel-közzel beüzemeltük.– Remek hozzáállással és jó játékkal a győzelmünk nem forgott veszélyben.Kiskundorozsma, 75 néző.Kiss Richárd – kitűnően (Barta, Török).Ábrahám 6 – Mészáros A. 5, Marjanucz 5, Cseh 5 (Géczi 5), Katona 6, Ottlik M. 6, Szőke 7, Takács A. 5, Bodré 5 (Bukovszki –), Illés T. 6, Szabó T. 8.Ottlik Sándor.Kispéter 6 – Varnyú 7, Adamov F. 7, Bódi 7 (Bürgés –), Gallai 8, Szentmártoni 8 (Adamov Sz. –), Gyenes 7 (Tóth A. –), Gémes 7, Szalma 8, Huszti 7, Győri 7.Lehota István.Szőke (76.), Illés T. (90.), ill. Bódi (7.), Gallai (67., 86.), Marjanucz (69., öngól), Gyenes (72.).– Sajnos nem voltunk partnerek a rangadón.– A siker mindig siker, de az idegenbeli duplán az. Rangadót nyerni idegenben a legjobb érzés.Sándorfalva, 150 néző.Virág András – jól (Minda, Kovács A.).Lippai 5 – Szabó T. 5, Hatvani I. 4, Tóth A. 4, Kálmán K. 4 (Varga V. 4), Újházi 4, Molnár D. 4, Visnyei 5, Garamvölgyi 4 (Kovács G. –), Márki 5, Nagy E. 5.Tóth János.Vígh S. 8 – Néma 8 (Túri –), Ali 8, Szalai N. 8, Pióker Ti. 8, Csikós 8, Pióker Ta. 8 (Maslac –), Horváth-Harmat 8, Bányai 8, Sarnyai 8, Bartos 8 (Vörös 8).Tóth Tamás.Horváth-Harmat (89.).– A kínálkozó helyzeteinket könnyelműen vettük, és a hajrában, a 89. percben jötta büntetés.– Tipikus egygólos mérkőzésen fegyelmezett játékkal sikerült értékes három pontot szerezni.Hódmezővásárhely, 100 néző.Brezovai Zoltán – gyengén (Minda, Kakuk).HFC II.: Kandó Zs. 8 – Jankelic 8, Gyüre 8, Kovács L. 8, Dér 8, Ambruzs 7 (Kabai 7), Bürgés 8, Mohácsi 7,5(Rau –), Bódai 8, Siber 8, Darida 8.Vinnai István, Bacsa Zsolt.Ásotthalom: Czirják 6 – Vastag B. , Vojnics-Tunics 6 (Andróczki T. –), Németh P. 6, Szabadi 6, Major L. 6 (Szilágyi –), Baji 6, Mészáros Z. 6, Puhalák 6, Király B. 6, Varga K. 6.Kószó László.Németh P. (13.), Varga K. (70.).– A két helyzetét százszázalékosan kihasználó Ásotthalom a mi rengeteg kihagyott lehetőségünkkel szemben érdemtelenül nyerte meg a meccset.– A mai győzelemmel elhunyt csapattársunk, Andróczki Máté emléke előtt tisztelgünk.1. Bordány 3 3 0 0 10 – 2 92. Csongrád 3 2 1 0 7 – 2 73. Tiszasziget 2 2 0 0 9 – 2 64. SZVSE 3 2 0 1 8 – 4 65. Algyő 3 2 0 1 6 – 5 66. Szentesi Kinizsi 3 2 0 1 6 – 5 67. UTC 3 1 1 1 3 – 4 48. HFC II. 2 1 0 1 5 – 2 39. Ásotthalom 2 1 0 1 3 – 4 310. Szőreg 3 1 0 2 3 – 5 311. Deszk 3 1 0 2 7 – 12 312. FK 1899 Szeged 3 0 2 1 3 – 4 213. Sándorfalva 1 0 0 1 0 – 1 014. Zsombó 3 0 0 3 5 – 12 015. Kiskundorozsma 3 0 0 3 2 – 13 01. Algyő 3 3 0 0 19 – 3 92. Zsombó 3 3 0 0 14 – 1 93. FK 1899 Szeged 3 2 1 0 14 – 3 74. HFC 2 2 0 0 22 – 0 65. Szentesi Kinizsi 2 2 0 0 17 – 2 66. Tiszasziget 2 2 0 0 16 – 2 67. Kiskundorozsma 3 2 0 1 18 – 6 68. Fábiánsebestyén 2 2 0 0 11 – 4 69. Csongrád 3 1 0 2 6 – 8 310. UTC 3 0 1 2 1 – 19 111. Üllés 2 0 0 2 5 – 11 012. Mindszent 3 0 0 3 2 – 17 013. Kistelek 3 0 0 3 3 – 19 014. Ásotthalom 3 0 0 3 2 – 22 015. Deszk 3 0 0 3 3 – 36