Újra érmet szerezne a szegedi biliárdos

Különleges Európa-bajnokságot rendeznek a pool biliárdosok számára július 19. és 31. között a hollandiai Eindhoven mellett: a tornán ezúttal minden korosztály és kategória, így többek között a juniorok, a felnőttek, a kerekesszékesek és a szeniorok is asztal mellé állnak a 2018-as kontinenstornán. A Szegedi Biliárd SE játékosa, Nagy Csaba ezúttal is ott lesz a szeniorok mezőnyében, mi több, idén újból összeáll a 2016-os Eb-győztes csapat, azaz a szegedi játékos, Tot Sándor és Habó Alex által alkotott trió is ott lesz a mezőnyben.



Mint azt Nagy Csaba az utazás előtt kifejtette, hasonló eredményt szeretnének elérni, mint két éve, de legalábbis egy éremmel a nyakukban térnének haza Hollandiából.