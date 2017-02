Utoljára 13 éve nyert a Pick

Tudta?



A MOL-Pick Szeged 10 meccset játszott eddig a B csoportban, 6-szor nyert, egyszer döntetlent ért el, háromszor vereséget szenvedett. 275-ször zörgette meg az ellenfelek hálóját, 254 gólt kapott, jelenleg 13 ponttal harmadik a csoportban. Balogh Zsolt a legeredményesebb szegedi játékos, a jobbátlövő 45 gólt szerzett, őt követi Jonas Källman 36, Szergej Gorbok 35 találattal.

A jelenlegi BL-mezőnyben két olyan csapat van, amely ellen a legrangosabb kupasorozatban még nem nyert a Juan Carlos Pastor által irányított MOL- Pick Szeged. Az A csoport listavezetője, a Barcelona tavaly kétszer győzött, míg a szombati ellenfél, a Vardar Szkopje, amióta a spanyol mester irányítja a csapatot, eddig háromszor mérkőzött a kétszeres magyar bajnokkal, és háromszor diadalmaskodott.Ez a negatív széria most szombaton (kezdés: 17.30, élő: Sport 1 tv, delmagyar.hu) megszakadhat, jön a férfi kézilabda Bajnokok Ligájának egyik rangadója. Azért nem ennyire rossz a Pick statisztikája a macedón bajnok ellen, 2004. október 30-án simán, 25–18-ra nyert, idegenben pedig 24–24-es döntetlent játszott. A szegedi meccsen Laluska Balázs 6 gólt szerzett.– Emlékszem – kezdte a beszélgetést a Pick egykori átlövője –, az ellenfél kispadján Dragan Djukics ült. Ebben az időszakban kezdtünk egyre több szerepet kapni a csapatban. Végig uraltuk a meccset, simán nyertünk, és most is szegedi győzelmet várok szombaton. Minden hazai találkozó fontos a BL-ben, ez most különösen az, a csapat képes megszerezni a 2 pontot, és akkor nagyon jó helyen zárhatja a MOL-Pick a csoportot. A hazai közönség rengeteg pluszt jelent, ez hihetetlen motiváció. A védekezés lesz a döntő, ebben a műfajban pedig jó a Pastor-alakulat, és ha Thiagus Petrus visszatér, akkor egészen más lesz a szegediek játéka, a brazil fontos része a keretnek.Az, hogy a Pastor irányította Szeged számára sem verhetetlen a Vardar, jól bizonyítja, hogy 2014-ben a Kanizsa-kupa döntőjében 31–30-ra legyőzte a szkopjei gárdát.Holnap 15 órától az újszegedi sportcsarnokban lehet elővételben jegyet vásárolni.