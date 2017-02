Válogatott tehetséggel várják a Super Bowlt

Pontzuhatag várható



A magyar idő szerint hétfő hajnalban, 0.30-kor kezdődő Super Bowlra kértünk tippet Haiter Gyögytől. – Az MVP cím várományosa, Matt Ryan (Atlanta Falcons) és a négyszeres Super Bowl-győztes Tom Brady (New England Patriots) miatt pontzuhatagot várok. A Patriotsnak szurkolok, esélyesebb is, hiszen kiváló támadósora mellett a liga jelenlegi legjobb védelmével rendelkezik. A Falconst a szezon előtt senki sem várta a fináléba, de bármire képes lehet, hiszen a rájátszásra a védekezésük tovább javult.

A Super Bowl közeledtével sokan szoktak kedvet érezni, hogy kipróbálják az amerikaifutballt, és erre Szegeden van is lehetőség. A Bats ugyan már annyira erős, hogy szinte válogatott behívó kell a csatlakozáshoz, de abszolút kezdők is űzhetik a sportágat, méghozzá a megújult Szeged Sentinels csapatánál. Tavaly Templars néven mutattuk be őket, de azóta teljesen átalakult keret, e kapcsán merült fel a névváltoztatás is.– Sok egyetemista járt hozzánk, akik végeztek és elköltöztek a városból, vagy idősebbek a munkával nem tudták összeegyeztetni a játékot, ezért az új, jelenlegi 15-20 fős keretünkhöz várjuk a csatlakozni vágyókat. 14 éven felülieknek adunk lehetőséget az edzésekre, 16 éves kortól pedig már be is nevezhetők az Aréna Kupára – árulta el a részleteket Haiter György, az együttes egyik alapítója.A klub heti kétszer tart edzést: szerdánként 18 órától az újszegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában, vasárnaponként pedig változó időpontban és helyszínen, de általában a Herman Ottó Kollégium műfüves pályáján vagy a Gellért Szabadidőközpontban. A jelenleg 18 éves átlagéletkorral rendelkező, többnyire kezdőkkel felálló csapatnak Kíri József, a Bats korábbi játékosa tartja a tréningeket. Minden tanítványa szorgalmas és lelkes, de egyikükre különösen büszke a Sentinels.– Kószó Ádám tavaly meghívást kapott az U19-es magyar válogatottba, és ott is maradt, állandó tagja a nemzeti csapatnak. Tehetséges srác, aki nagyon komolyan veszi a sportágat – mondta Haiter György.