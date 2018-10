Véget ért a kupaszereplés: búcsúzott a SZEOL SC és a Makó is

Pedig minden jól indult a SZEOL SC számára az NB II-ben július vége óta menetelő Kaposvár ellen. Az első percekben Kéri visszacsele után ívelt középre, ahol Grünvald az ötösről fejelt a kapu fölé. Hiába dominált a mezőnyben a SZEOL, kimaradtak a hazaiak lehetőségei, ráadásul a félidő hajrájában egy kavarodás után Andorka az ötösről a bal felsőbe bombázott, így a szünetben vezetett az addig keveset mutatott Kaposvár.



A somogyiak a folytatásban már aktívabbak voltak, Prokopnak kétszer is nagy védést kellett bemutatnia, a kék-feketék pedig Horváth Péter bombája után álltak közel az egyenlítéshez. A meccs a hajrában dőlt el, Rácz kezére vágódott egy labda a tizenhatoson belül, miután testtel blokkolni akart egy átlövést, a büntetőt Andorka magabiztosan lőtte a szegedi kapuba. A végén egy szabadrúgás után Rácz besodorta ugyan a labdát, de az egyenlítés már nem jött össze.



SZEOL SC - Kaposvári Rákóczi FC 1-2 (0-1)

Labdarúgó Magyar Kupa 7. forduló. Szeged, SZVSE-stadion, 200 néző. Vezette: Oláh Gábor (Szvetnyik, Molnár).

SZEOL: Prokop - Kéri, Rácz, Gál, Grünvald, Forró (Kozics, 63.), Lévai, Ondrejó, Göncző (Horváth P. - a szünetben), Tomisics, Pócs (Péter, 73.). Vezetőedző: Siha Zsolt.

Kaposvár: Slakta - Fodor, Godzsajev-Telmán (Nagy K., 73.), Nagy J. (Vachtler - a szünetben), Andorka, Tratnyek, Zsiga, Csiszer, Kollega (Borbély, 61.), Horváth F., Csernák.Vezetőedző: Waltner Róbert.

Gól: Rácz (91.) ill. Andorka (41., 87., 11-esből)

Sárga lap: Rácz (86.)



Siha Zsolt: - A bekapott gólig rendben volt a játékunk, de a befejezésünkkel hónapok óta gondban vagyunk. Csalódott vagyok, az utolsó passzainkban hibáztunk, egy Andorka Péterrel volt több ma a Kaposvár. Semmire sem megyünk azzal, hogy egy ilyen régóta veretlen csapat ellen jól játszottunk, hiszen kiestünk.



A Makó hamar hátrányba került az NB III Keleti csoportjában érdekelt Sényő otthonában, ezt követően azonban a Maros-partiak irányították a játékot, és több egyenlítési lehetőséget is elrontottak. A szünet után rögtön az első percben Gémes szöktetését Babolek pöckölte be az ötösről, és a makói találatot is több vendég helyzet követte, viszont ezek rendre kimaradtak. Már úgy nézett ki, jöhet a hosszabbítás, amikor egy felívelt labda után összehozott egy szabadrúgást a makói védelem, majd az egyből kapura tekert labdát Garamvölgyi Márton elé ütötte, így hiába futballozott szűk fél órát emberelőnyben a Makó, kikapott, és kiesett a kupából.



Sényő - Makói FC 2-1 (1-0)

Labdarúgó Magyar Kupa, 7. forduló, Sényő, 300 néző. Vezette: Veizer Roland (Kövér, Flinta).

Sényő: Gagyi - Klepács, Hadházi, Kristófi, Lakatos, Phrakonkham, Fabu, Kapacina, Barcsay, Márton. Vezetőedző: Imrik László.

Makó: Garamvölgyi - Grecsó, Lászik, Zsoldos (Juhász), Tamaskó, Lipták, Babolek, Podonyi (Varga R.), Széll, Gémes, Busa. Játékos-edző: Magyar György.

Gól: Kristófi (2.), Márton (89.) ill. Babolek (46.)



Magyar György: - A második percben kapott gólunk után csak saját magunkat veszélyeztettük. Gyenge teljesítmények után a 89. percben bakiparádéba illő megmozdulások után az ellenfél megbosszulta a kihagyott lehetőségeket.