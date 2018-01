Visszahívta beállósát a MOL-PICK Szeged

Súlyos sérülést szenvedett a MOL-PICK Szeged szlovén válogatott beállósa, Matej Gaber, így a klub a kölcsönben szereplő játékosát, Hegedüs Márkot visszarendelte Gyöngyösről. - írja a csapat hivatalos honlapja Matej Gaber, a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának játékosa a szlovén válogatott edzésén talpcsonttörést szenvedett. Ez azt jelenti, hogy beállós hosszabb időre kidőlt, nem tud játszani, így a jövő héten kezdődő horvátországi Európa-bajnokságot is kihagyja.– Matejt Szlovéniában megműtötték – számolt be a legfrissebb hírekről dr. Szabó István csapatorvos. – Ez egy fáradásos törés volt, amely sajnos többször előfordul sportolóknál, mivel komoly terhelésnek van kitéve a lábuk. A beavatkozás pedig elengedhetetlen, mert így gyorsabb a gyógyulás. A felépülése minimum két hónapot vesz majd igénybe.A MOL-PICK Szeged pedig lépett, az eddig Gyöngyösön szereplő Hegedüs Márkot visszarendeli a csapathoz, a beállós hétfőn már a Pastor-alakulattal kezdi meg a felkészülést.– Két éve is hasonló volt a helyzet – nyilatkozta a 25 éves kézilabdás –, akkor Cegléden szerepeltem kölcsönben, majd visszarendelt a csapatom. Akkor és most is váratlanul ért a döntés. Jövök, mert segíteni szeretnék, élni a lehetőséggel, mert az élettől most megint kaptam egy sanszot. Nagyon jól éreztem magam Gyöngyösön, remek társak között és kiváló csapatban szerepelhettem. Az őszi időszakban sérüléssel bajlódtam, szerencsére ez már a múlt, teljesen felépültem, és izgalommal várom az első edzést.A szegedi együttes hétfőn délelőtt 10 órakor kezdi meg a felkészülést, az első héten 10 tréninget vezényel majd Juan Carlos Pastor, még szombaton is tart foglalkozást a spanyol szakember. Öt játékos, a magyar (Balogh, Bánhidi, Bodó) és az orosz (Zsitnyikov, Gorbok) válogatott kerethez tartozók hiányoznak csak, illetve a sérült Gaber. A második héten már edzőmeccset játszik a szegedi csapat, január 19-én (péntek) 17 órakor a szerb Metaloplastika Sabacot fogadja az újszegedi sportcsarnokban.