A Barcelona új edzője örül, hogy nem kell Messi ellen meccselnie

"Amikor az ellenfél edzőjeként ott állsz az oldalvonal mellett, meg kellene állítanod őt, de ehhez soha nincs elég embered a pályán. Most végre élvezhetem a játékát. A következő szezonban is Messi határozza meg a stílusunkat" - nyilatkozta Valverde a klub hétfői sajtótájékoztatóján.



Az 53 éves szakember 2001 óta dolgozik a spanyol élvonalban, korábban az Espanyol, a Villarreal, a Valencia, legutóbb pedig az Athletic Bilbao edzője volt, a Barcelona élére május végén nevezték ki.



"Képes a pálya különböző területein játszani, az eddigieknél visszavontabban is, hogy segíthessen a játék felépítésében, de azt szeretnénk, hogy megérkezzen a támadóharmadba, mert ott jelent igazán nagy különbséget" - magyarázta Messi szerepét Valverde.