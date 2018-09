Az olimpiai bajnok szerb csapat legyőzésével döntős a magyar válogatott a férfi vízilabda világkupán

Eredmény, elődöntő

Magyarország-Szerbia 12-11 (1-3, 5-3, 3-3, 3-2)

A magyar csapat gólszerzői: Bátori 3, Jansik Sz., Pásztor, Zalánki, Kovács 2-2, Mezei 1 Jól kezdett Märcz Tamás szövetségi kapitány legénysége, amely már az első percben vezetéshez jutott Kovács Gergő jóvoltából. A válasz sem sokat késett azonban: előbb egyenlítettek, majd 3-1-re elhúztak a szerbek. Már 5-2 is volt a javukra, amikor Jansik Szilárd duplájával visszazárkózott a magyar válogatott, a nagyszünet előtt pedig Bátori Bence tette előbb újra szorossá, majd egyenlővé az állást (6-6). A harmadik játékrészben Pásztor Mátyás második találatával visszavette a vezetést a magyar csapat, egy újabb Bátori-bombával 8-7, majd Mezei Tamás centergóljával 9-8 lett "ide", de még az utolsó pihenő előtt egyenlítettek a szerbek (9-9). A befejező nyolc perc szerb találattal indult, utána viszont előbb Kovács alakította 10-10-re az állást, majd a balkezes Zalánki Gergő vette be kétszer is a rivális kapuját, s bár szépíteni még tudott a délszláv együttes, egyenlíteni már nem, így 12-11-es nagyszerű magyar diadallal zárult az elődöntős összecsapás.



A vasárnapi döntőt a szombat esti német-ausztrál összecsapás nyertesével vívja a Märcz-alakulat. további eredmények, az 5-8. helyért: Egyesült Államok-Japán 11-10 (3-2, 2-3, 4-3, 2-2) Horvátország - Dél-Afrikai Köztársaság 16-3 (5-2, 4-0, 2-1, 5-0)