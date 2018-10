Birkózó vb: A leghosszabb nap következik, látványos megnyitóval - galéria

A vb-t felvezető események egyik csúcspontja szombat este a Kongresszusi Központban volt, ahol a nyitógálán több mint 300 vendég vett részt. A Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) elnökségén túl sportvezetők, közéleti személyiségek, a résztvevő 114 ország küldöttségének vezetői, valamint olimpiai, világ és Európa-bajnok birkózók, a sportág élő legendái is bepillantást nyerhettek a sportág történetébe a tánc és a zene segítségével.A gálaműsorban többek között színpadra léptek az immár kilencszeres világrekorder Rippel fivérek, az Egri Vitézlő Hagyományőrző Szervezet tagjai, a Coincidance táncosai, valamint a korosztályos magyar birkózóválogatott tagjai is. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár a gálán köszöntőjében kiemelte, hogy a birkózás nagyon fontos szerepet tölt be a magyar sportban, és ez a világbajnokság az idei év legjelentősebb sporteseménye hazánkban.Vasárnap a szombati négy súlycsoport (szabadfogás 61, 74, 86, 125 kg) vigaszági küzdelmeit, illetve helyosztóit rendezik meg. A hazai versenyzők közül csak a nehézsúlyú Ligeti Dániel maradt állva, aki a vigaszágon az orosz bajnok Anzor Hizrijev ellen lép szőnyegre. Továbbá négy súlycsoportban kezdődnek meg délelőtt a versenyek. A szabadfogásúak 57 kilós súlycsoportjában Farkas Rajmund, 65 kilóban Asarin Roman, 79 kg-ban Nagy Mihály, 92-ben pedig Hatos Gábor lép szőnyegre. A megnyitó az esti program előtt, 16.45-tól lesz, majd 17.45-től az elődöntőket, 19 órától pedig a döntőket rendezik meg.