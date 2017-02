Bravúros veszprémi győzelem a Kiel otthonában

Eredmény:

férfi BL, csoportkör, 11. forduló, A csoport:

THW Kiel (német)-Telekom Veszprém 25-27 (15-15)

a Veszprém gólszerzői: Ilic 7, Lékai, Nagy L. 6-6, Iváncsik G., Sulic 2-2, Ugalde, Nilsson, Gajic, Gulyás 1-1



A magyar csapatból Aron Palmarsson, Ancsin Gábor, Marko Kopljar és Ligetvári Patrik is hiányzott. A hazaiaknál pályára lépett a szerb Marko Vujin, aki a Dunaferr, majd a Veszprém játékosaként 2003 és 2012 között Magyarországon kézilabdázott.



Már a meccs elején elhúztak a hazaiak, ezért a nyolcadik percben időt kellett kérnie Javier Sabaté veszprémi vezetőedzőnek (5-1). Momir Ilic vezérletével hamarosan egyenlítettek a vendégek (7-7), majd Nagy László góljainak köszönhetően - a mérkőzésen először - a 21. percben már ők vezettek (10-11). Az első félidőben mindkét hétméteresét kihagyta a magyar csapat, a németek mind a négyet értékesítették, ennek ellenére a szünetben döntetlen volt az állás (15-15).



Három találattal kezdte a második felvonást a Veszprém (15-18), de ezúttal a németeknek sikerült kisvártatva egyenlíteniük (20-20). Az 52. percben a svéd Niclas Ekberg a kapufát találta el büntetőből, a túloldalon a szlovén Dragan Gajic viszont megszerezte első találatát, ezzel ismét hárommal vezetett a Veszprém (22-25).



A folytatásban három támadást is eredménytelenül fejezett be a vendégcsapat, de a védekezése jól működött, és amikor Nagy László ismét betalált, három perccel a vége előtt a Kiel edzője időt kért.



A végjátékban is taktikusan, higgadtan kézilabdázott a Veszprém, amely végül két góllal győzött.



A hazaiak legeredményesebb játékosa Ekberg volt hét találattal, Patrick Wiencek hat gólt szerzett.



A Veszprém legközelebb jövő szombaton lép pályára a BL csoportkörében, akkor a lengyel Wisla Plock csapatát fogadja.



A csoport állása:

1. Barcelona (spanyol) 18 pont/10 mérkőzés,

2. Paris Saint-Germain (francia) 16/10,

3. Telekom Veszprém 12/11,

4. Flensburg-Handewitt (német) 11/9 (241-222),

4. THW Kiel 11/11 (281-283),

6. Wisla Plock (lengyel) 6/10,

7. Bjerringbro-Silkeborg (dán) 4/10,

8. Kadetten Schaffhausen (svájci) 2/9



szombaton játsszák:

B csoport: MOL-Pick Szeged - Vardar Szkopje (macedón) 17.30

A csoport állása:

1. Vardar Szkopje (macedón) 14 pont (296-268),

2. Vive Tauron Kielce (lengyel) 14 (294-276),

3. MOL-Pick Szeged 13 (275-254),

4. Rhein-Neckar Löwen (német) 13 (281-276),

5. Meskov Breszt (fehérorosz) 11,

6. IFK Kristianstad (svéd) 6,

7. Celje Pivovarna Lasko (szlovén) 5,

7. PPD Zagreb (horvát) 4



Az A és a B csoport győztese a negyeddöntőbe kerül, a 2-6. helyezettek pedig a nyolcaddöntőben folytatják majd szereplésüket.