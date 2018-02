Eltiltása lejártával újra edzésbe állt Dudás Miklós

Eltiltása lejártával újra edzésbe állt a kajakos Dudás Miklós, aki - többek között Tótka Sándorral együtt - Hüvös Viktor csoportjában, a Dél-afrikai Köztársaságban végzi a meleg égövi felkészülést.



A 26 éves sportoló a helyszínen az M1 aktuális csatornának úgy nyilatkozott: elsődleges célja, hogy visszakerüljön a válogatottba.



"Nagyon jó újra itt lenni, anno nagyon megviseltek a történtek. Bízom benne, hogy az elvégzett munkának meglesz a gyümölcse" - fogalmazott a világbajnok, olimpiai hatodik kajakos, akinek a szervezetében a 2015-ös Európa Játékokon leadott mintája alapján bukkantak tiltott hormonkészítmény - szintetikus tesztoszteron - nyomaira, s ezért 34 hónapos eltiltást kapott.



"Az elején elengedtem magam, nehezen találtam célokat, de aztán összekaptam magam, figyeltem az étkezésemre is és készülgettem, csinálgattam a dolgokat" - mondta Dudás Miklós. Hangsúlyozta: úgy érzi, kapott egy második esélyt, amellyel igyekszik is élni, és bízik abban, hogy előbb vagy utóbb az élet megjutalmazza.



Az idei céljaival kapcsolatban úgy fogalmazott, miután két versenyszezonból is kimaradt, nem akar semmit sem kijelenteni, de jól érzi magát, és nagyon örül annak, hogy végre újra azt csinálhatja, amit szeret.



"Akkor sem leszek elkenődve, ha nem kerülök robbanásszerűen az élmezőnybe" - tette hozzá.



Csapattársa, az ugyancsak világbajnok kajakos, Tótka Sándor elárulta, örülnek Dudás érkezésének, mert egy friss ember mindig új lendületet ad.



"Miki beilleszkedett, de egyébként is jó a csapatunk, mindenki segíti a másikat" - mondta Tótka, aki idén elsősorban az 500 és 1000 méteres távra készül, fél kilométeren a négyesbe szeretne bekerülni, a hosszabb távon pedig egyesben és párosban akar próbálkozni.



Dudás Miklós ezzel kapcsolatban azt mondta, ő továbbra is a rövidebb távokra - 200 méterre, illetve kajak négyesben esetleg az 500-ra - készül, mert ahogy fogalmazott, "én ebben vagyok jó, ezt élvezem".