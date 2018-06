Fehérorosz-magyar - Döntetlen Bresztben - Galéria

Először nem kapott ki a magyar labdarúgó-válogatott Georges Leekens irányításával: a nemzeti együttes 1-1-es döntetlent játszott szerdán Fehéroroszország csapatával felkészülési mérkőzésen, Bresztben. A magyarok - akik a belga szakember vezetésével korábban hazai pályán vereséget szenvedtek a kazahoktól és a skótoktól is - szombaton az oroszországi világbajnokságra készülő ausztrál csapattal találkoznak a Groupama Arénában. Barátságos mérkőzés:Breszt, 9000 néző, v.: Lapocskin (orosz) gólszerzők: Szaroka (26.), illetve Varga R. (29.) sárga lap: Pátkai (88.), Varga J. (88.)Fehéroroszország: Andrej Gorbunov - Igor Sitov, Alekszandr Volodko, Ivan Majevszki, Mihail Szivakov - Sztanyiszlav Dragun, Gyenyisz Poljakov, Sziarhej Kiszlja (Alekszandr Karnickij, 62.)- Igor Sztaszevics (Makszim Skavis, 81.), Anton Szaroka (Gyenyisz Laptev, 71.) - Pavel Szavickij (Jurij Kovaljov, 71.)Magyarország: Gulácsi Péter - Lovrencsics Gergő, Vinícius Paulo, Kádár Tamás, Szabó János - Elek Ákos (Pátkai Máté, 70.), Nagy Ádám (Vadócz Krisztián, a szünetben) - Varga Roland, Kleinheisler László (Varga József, 78.), Dzsudzsák Balázs (Sallai Roland, 65.) - Szalai Ádám (Böde Dániel, 65.)I. félidő: 26. perc: Lovrencsics rosszul találta el a labdát bal oldali hazai szöglet után, a hosszú oldalon érkező Szaroka pedig élt a lehetőséggel, nagy erővel kilőtte a jobb alsó sarkot (1-0).29. perc: Dzsudzsák bal oldali szabadrúgása nyomán Varga az ötösről a kapu jobb oldalába fejelt (1-1). Az első félórában a hazaiak irányították a mérkőzést, a magyar válogatott elképzelés nélkül futballozott.Georges Leekens együttesének nem volt egyetlen kidolgozott helyzete sem, ezzel szemben a vendéglátók rendre meghúzták a széleket és veszélyes beadásokkal, lövésekkel hozták nehéz helyzetbe a magyar védelmet. A fehéroroszok egy szöglet után megérdemelten szereztek vezetést, három perccel később azonban Varga Roland révén a magyarok is pontrúgást követően voltak eredményesek. Ez jót tett a pirosban futballozó magyar csapatnak, a félidő hajrájában némi fölénybe került, de gólt nem szerzett.A szünet után a belga szakember pályára küldte Vadócz Krisztiánt, aki 2430 nap elteltével öltötte magára újra a válogatott mezt. Helyzeteket viszont újra a hazai csapat alakított ki, többször is nagyot védett Gulácsi Péter. Az RB Leipzig kapusa bravúrokkal tartotta meccsben a magyarokat, akik támadásban továbbra sem javultak fel, így nem volt esélyük a győzelemre.