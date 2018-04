Férfi kézilabda MK - Idén is Veszprém-Szeged döntő lesz

A két magyar élcsapat 19. alkalommal találkozik a kupadöntőben. Először 1982-ben játszottak a sorozat fináléjában, akkor a szegediek nyertek, majd 1993-ban, 2006-ban és 2008-ban is ők győztek, 14 alkalommal viszont a veszprémiek nyertek.



Telekom Veszprém-Balatonfüredi KSE 38-22 (20-12)

---------------------------------------------

a legeredményesebb játékosok: Jamali 7, Gajic 6, Nagy L., Manaszkov 4-4, illetve Szita Z. 4



A veszprémiek keretéből Andreas Nilsson, William Accambray, Győri Mátyás és Ancsin Gábor hiányzott.



Nagy Lászlót már 28 másodperc után kiállították, de a visszatérése után ő szerezte a meccs első gólját, majd újabb két alkalommal betalált (6-2). A különbség a fürediek veterán kapusa, Fazekas Nándor védéseinek köszönhetően egy ideig nem nőtt, a folytatásban pedig a fehérorosz Artur Karvacki góljaival próbálták tartani magukat a Balaton-partiak.



A másik oldalon Mirko Alilovic is hétméterest és ziccert védett, társai pedig remekül használták ki a lövőhelyzeteiket, és egy 6-1-es sorozat végén a 26. percben már tíz góllal vezettek (20-10), ez kettővel csökkent a szünetig.



A fordulás után sem változott a játék képe, Dragan Gajic góljaival magabiztosan őrizte jelentős előnyét a Veszprém, a fürediek egyedül a csereként beállt Andó Arián védéseinek örülhettek.



Ahogyan az első elődöntőben, a vezetőedzők ezen a meccsen is úgy döntöttek, hogy legjobbjaikat pihentetik a vasárnapi mérkőzésre, ennek ellenére a magyar válogatott Jamali Iman vezérletével a címvédő tovább tudta növelni előnyét (38-22).