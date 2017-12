Foci BL - A Juventus és a Manchester United is nyolcaddöntős

A már korábban továbbjutott csapatok csatájában a Bayern München 3-1-es győzelmével visszavágott a Paris Saint-Germainnek, amelytől szeptemberben - még Carlo Ancelotti irányításával - 3-0-ra kikapott Franciaországban. A találkozó hőse a müncheniek francia játékosa, Corentin Tolisso volt, aki két gólt szerzett. A PSG a 25. gólját szerezte a csoportkörben, ezzel tovább javította saját csúcsát. Győzelme ellenére a Bayern csoportmásodikként került be a legjobb 16 közé, így várhatóan nehéz ellenfelet kap a nyolcaddöntőben.



Nem sikerült a rekorddöntés a PSG brazil sztárjának, Neymarnak, aki a csoportkör során először nem talált be az ellenfél kapujába. Szerdán a Real Madrid portugál klasszisa, Cristiano Ronaldo érheti el a páratlan bravúrt, hogy mind a hat meccsen gólt szerez.



A továbbjutásért lépett pályára Londonban, a Chelsea vendégeként az elmúlt négy évben kétszer is BL-döntős Atlético Madrid, de mivel a C csoport másik mérkőzésén az AS Roma a papírformának megfelelően legyőzte az azeri Qarabagot, a spanyol együttes harmadikként csak az Európa Ligában folytathatja.



A D csoportban a Sportingot 2-0-ra legyőző Barcelona mögött az előző három szezonban két finálét elvesztő Juventus jutott tovább, amely az Olimpiakosz otthonában nyert 2-0-ra Cuadrado és a csereként beállt Bernardeschi góljaival.



Az A csoportban az elsőként továbbjutó Manchester United ugyan hátrányba került a CSZKA Moszkva elleni találkozón, de a második játékrészben két perc alatt fordított, így győzelemmel került be a legjobb 16 közé. Mögötte a Benfica otthonában diadalmaskodó svájci Basel kvalifikálta magát az egyenes kieséses szakaszra.



Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló:



A csoport:

Manchester United (angol)-CSZKA Moszkva (orosz) 2-1 (0-1)

gól: Lukaku (64.), Rashford (66.), illetve Dzagojev (45+1.)



Benfica (portugál)-FC Basel (svájci) 0-2 (0-1)

gól: Elyounoussi (5.), Oberlin (65.)



A csoport végeredménye: 1. Manchester United 15 pont, 2. FC Basel 12, 3. CSZKA Moszkva 9, 4. Benfica 0





B csoport:

Celtic Glasgow (skót)-RSC Anderlecht (belga) 0-1 (0-0)

gól: Simunovic (62., öngól)



Bayern München (német) - Paris Saint-Germain (francia) 3-1 (2-0)

gól: Lewandowski (8.), Tolisso (37., 69.), ill. Mbappé (50.)



A csoport végeredménye: 1. Paris Saint-Germain 15 pont, 2. Bayern München 15, 3. Celtic Glasgow 3, 4. Anderlecht 3





C csoport:

AS Roma (olasz)-Qarabag (azeri) 1-0 (0-0)

gól: Perotti (53.)



Chelsea (angol)-Atlético Madrid (spanyol) 1-1 (0-0)

gól: Savic (75., öngól), ill. Saúl Niguez (56.)



A csoport végeredménye: 1. AS Roma 11, 2. Chelsea 11, 3. Atlético Madrid 7, 4. Qarabag 2





D csoport:

Olimpiakosz Pireusz (görög)-Juventus (olasz) 0-2 (0-1)

gól: Cuadrado (15.), Bernardeschi (89.)



FC Barcelona (spanyol)-Sporting Lisboa (portugál) 2-0 (0-0)

gól: Paco Alcacer (59.), Mathieu (91., öngól)



A csoport végeredménye: 1. FC Barcelona 14 pont, 2. Juventus 11, 3. Sporting Lisboa 7, 4. Olimpiakosz 1



A csoportok első két helyezettje jutott a nyolcaddöntőbe, míg a harmadikok átkerülnek az Európa Liga kieséses szakaszába. Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsoroltak.