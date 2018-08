Fucsovics karriercsúccsal a 40. a tenisz-világranglistán

A legjobb magyar játékos nyolc helyet javított azzal, hogy a múlt héten Cincinnatiben két győzelemmel a nyolcaddöntőig jutott, ahol a háromszoros Grand Slam-bajnok svájci Stan Wawrinka állította meg. Fucsovics a héten Winston-Salemben lép pályára a jövő hétfőn kezdődő US Open előtt, s első ellenfele a visszalépett olasz Paolo Lorenzi (94.) helyett Guido Andreozzi (118.) lesz. Ha túljut az argentinon, akkor elvileg a világranglistán 10. David Goffin következett volna, ám a belga kiválóság megsérült Cincinnatiben, így a selejtezőből érkezett moldovai Radu Albot (96.) ugrik be a helyére.



Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés): 1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 10 040 pont 2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 7080 3. ( 3.) Juan Martin del Potro (argentin) 5500 4. ( 4.) Alexander Zverev (német) 4845 5. ( 6.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 4615 6. (10.) Novak Djokovic (szerb) 4445 7. ( 7.) Marin Cilic (horvát) 4445 8. ( 5.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3790 9. ( 8.) Dominic Thiem (osztrák) 3485 10. (11.) David Goffin (belga) 3435 11. ( 9.) John Isner (amerikai) 3220 12. (13.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2380 13. (12.) Diego Schwartzman (argentin) 2380 14. (14.) Fabio Fognini (olasz) 2190 15. (15.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 2042 ...40. (48.) Fucsovics Márton 1077 ...168. (167.) Balázs Attila 335



A szerb Novak Djokovic nyerte meg a Cincinnatiben rendezett keménypályás tenisztorna férfi versenyét, mivel a vasárnapi döntőben magabiztosan legyőzte a szintén volt világelső Roger Federert. A hatodik ohiói döntőjében szereplő Djokovic történelmet írt azzal, hogy elsőként nyert mind a kilenc ATP 1000-es tornán legalább egyszer: Indian Wellsben ötször (2008, 2011, 2014, 2015, 2016), Miamiban hatszor (2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016), Monte-Carlóban kétszer (2013, 2015), Madridban kétszer (2011, 2016), Rómában négyszer (2008, 2011, 2014, 2015), Kanadában (Montreal/Toronto) négyszer (2007, 2011, 2012, 2016), Cincinnatiben egyszer (2018), Sanghajban háromszor (2012, 2013, 2015), Párizsban pedig négyszer (2009, 2013, 2014, 2015) ünnepelhetett. A korábban mesterversenyeknek hívott tornák 1990-ben kerültek a naptárba. A Cincinnatiben hétszeres győztes Federer mindvégig alárendelt szerepet játszott a döntőben, 39 rontott ütést mutatott be, és sorozatban száz hozott szervagém után először vesztette el az adogatását. Djokovic és a 20-szoros Grand Slam-bajnok svájci sztár 46. alkalommal csaptak össze, s a szerb már 24-22-re vezet. Előzőleg több mint két és fél éve, a 2016-os Australian Open elődöntőjében találkoztak. Eredmény, döntő: férfiak (6,3 millió dollár összdíjazás): --------------------------------------- Djokovic (szerb, 10.)-Federer (svájci, 2.) 6:4, 6:4 korábban: nők (2,9 millió dollár összdíjazás): Bertens (holland)-Halep (román, 1.) 2:6, 7:6 (8-6), 6:2