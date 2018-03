Ha kedd van, akkor ez Belgium: Ma 20 órakor Budapesten: Magyarország-Skócia

Vereséggel mutatkozott be a belga kapitány, Georges Leekens. Fotó: MTI

Amióta a mozik bemutatták ezt a remek szatírát, a film címe bevonult a köznyelvbe: ha kedd van, akkor az csakis Belgium lehet... Nekünk pedig belga kapitányunk van.Az elmúlt pénteki „égést", a kazahok elleni 3–2-es hazai vereséget ma este feledtetheti a magyar labdarúgó-válogatott. Georges Leekens szövetségi kapitány csapata 20 órakor Skóciát fogadja a Groupama Arénában.Itt a javítási lehetőség, bár az elmúlt meccs produkcióját látva sokan kételkednek abban, hogy ez sikerülhet.Minden bizonnyal a belga tréner bemutatkozó meccséhez képest alapos változás lesz a kezdő tizenegyben. Ez nem meglepő, hiszen a mieink védelme totális csőd volt a meccsen. Botka, Bese és Fiola rengeteget hibázott, elemi taktikai bakikat követtek el.Nem ült az 1–4–4–2-es hadrend sem, Leekens ragaszkodott ehhez a felálláshoz, de a középpályán úgy rohantak át a kazahok, ahogy akartak.Skócia pedig náluk is erősebb, hiszen több játékosuk Angliában profiskodik, vagy éppen a világhírű Celtic Glasgow játékosai. Igaz, ők sem bomba formában érkeznek hozzánk, hiszen a vb-résztvevő Costa Rica együttesétől otthon 1–0-ra kikaptak.Alex McLeish gárdája is alaposan átalakult, megfiatalodott, öt újoncot avattak az említett meccsen. A rutin a magyar válogatott mellett szól, és talán a kínos kazah kudarc után a játékosok is átérzik, hogy még egy blama nem fér bele.A meccset az M4 Sport tv élőben adja.Jordan Archer (Millwall), Alan McGregor (Hull City), Jon McLaughlin (Hearts). Hátvédek: Barry Douglas (Wolverhampton Wanderers), Russell Martin (Rangers), Scott McKenna (Aberdeen), Charlie Mulgrew (Blackburn Rovers), Callum Paterson (Cardiff City), Andy Robertson (Liverpool), Kieran Tierney (Celtic). Középpályások: Stuart Armstrong (Celtic), Tom Cairney (Fulham), James Forrest (Celtic), Ryan Fraser (AFC Bournemouth), Kevin McDonald (Fulham), Dylan McGeouch (Hibernian), John McGinn (Hibernian), Calum McGregor (Celtic), Kenny McLean (Aberdeen), Jamie Murphy (Rangers). Támadók: Ryan Christie (Aberdeen), Jason Cummings (Rangers), Oliver McBurnie (Barnsley), Matt Phillips (West Bromwich Albion).