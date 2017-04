Kovács Zsófia három szeren győzött a Matolay-emlékversenyen

A magyar szövetség beszámolója szerint a Rio de Janeiró-i olimpikon ugrásban, felemáskorláton és gerendán nyerte meg a Kiskunfélegyházán rendezett viadalt. Kovács talajon nem indult, ott Péter Sára a szlovák Barbara Mokosovával holtversenyben lett első.



"Felemáskorláton ugyanazzal a gyakorlatommal indultam, amellyel a riói olimpián is versenyeztem, itt a leugrásomat még erősíteni kell. Nagyon jól mentek az ugrások, de az az aranyérem meglepett. A gerendagyakorlatom pontos volt, most egyáltalán nem izgultam" - mondta Kovács Zsófia.



Draskóczy Imre női szövetségi kapitány tájékoztatása szerint kialakult az április 19-én kezdődő kolozsvári Európa-bajnokságra utazó női csapat. Kovács Zsófia, Böczögő Dorina és Dévai Boglárka részvétele már eddig is biztos volt, mellettük a negyedik - a Matolay-emlékversenyen nyújtott teljesítményének köszönhetően - Jakab Noémi lesz.