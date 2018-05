NB I foci - Kikapott a stadionavatón a Diósgyőr

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Újpest FC 1-1 (1-0)

Diósgyőri VTK-Mezőkövesd Zsóry FC 0-1 (0-0)

A két csapat szerdán a Magyar Kupa elődöntőjének visszavágóján is találkozik egymással, a mostani eredmény ismétlése a lila-fehérek továbbjutását eredményezné, mivel az első meccset 2-1-re nyerték.Balmazújváros, 1500 néző, v.: Solymosigólszerzők: Andric (2.), illetve Litauszki (67.)sárga lap: Onovo (14.), Litauszki (87.)Horváth L. - Habovda, Rus, Tamás L., Uzoma - Vajda, Sigér, Maisuradze (Batarelo, 76.), Haris - Andric (Arabuli, 64.), Kónya (Erdei, a szünetben)Pajovic - Balázs B., Kálnoki-Kis, Litauszki, Burekovic (Mohl, a szünetben) - Onovo, Nwobodo - Pauljevic, Nagy D. (Tischler, 85.), Zsótér (Sankovic, a szünetben) - NovothnySzinte még el sem kezdődött a mérkőzés, a második percben a korábbi Újpest-csatár, Andric szerzett vezetést a hazaiaknak. Újabb 120 másodpercen belül egyenlíthetett volna az Újpest, de Pauljevic ziccert rontott. A folytatásban a lila-fehérek futballoztak fölényben, de az egyenlítés elmaradt.A fordulást követően is inkább a vendégek akarata érvényesült, a támadók azonban rendre rossz megoldást választottak. Végül a védő, Litauszki törte meg az eredménytelenséget, gól szerzett csapatának, amely ezt megelőzően sorozatban három idegenbeli fellépésén nem talált a kapuba. A hajrában is a vendégek támadtak többet, de az eredmény nem változott.A Diósgyőr 1-0-ra kikapott a Mezőkövesdtől a szombati stadionavatón.A DVTK - amelynél másfél hete Bódog Tamás helyett a spanyol Fernando Fernandezt nevezték ki vezetőedzőnek - már nyolc mérkőzés óta nyeretlen. A fordulót sereghajtóként kezdő, de győzelmével a kilencedik helyre előre lépő vendégcsapat öt nyeretlenül megvívott találkozó után győzött.Miskolc, DVTK Stadion, 12 753 néző, v.: Erdősgólszerző: Drazic (89.)sárga lap: Farkas (11.), Vadnai (18.), Koszta (71.)Antal - Nagy T., Karan, Forgács, Tamás - Vela (Makrai, 70.), Busai, Kocsis (Óvári, 79.), Ugrai - Joannidisz, Bacsa (Hasani, 74.)Dombó - Pillár, Szeles, Katanec, Vadnai - Farkas, Iszlai, Cseri (Szalai, 85.), Tóth B. (Drazic, 45+1.) - Koszta (Novák, 93.), BognárA Diósgyőr 2016 novembere óta nem futballozhatott saját pályáján, 26 hazai mérkőzést volt kénytelen albérletben lejátszani, szombaton viszont - amíg a közönség türelme tartott - igazán otthon érezhette magát. A pályára vonuló csapatokat piros-fehérbe "öltözött" szinte teli lelátó és hangorkán várta. A DVTK játékosai piros, erre az alkalomra készült egyedi mezben léptek pályára.Az első félidőben leginkább az érződött, hogy egyik csapat sincs igazán jó formában, a felek nem vállaltak nagy kockázatot azzal, hogy nagy erőkkel támadtak volna. A Mezőkövesd tudatosabban futballozott, egyszer-kétszer megbontotta a hazai védelmet, a legnagyobb helyzet mégis a DVTK előtt adódott, amikor a 35. percben a Joannidisz a kapufára fejelt.A második félidő kezdete előtt sikeres leánykérésre került sor a kezdőkörben a hazai B-közép közreműködésével.Aztán a mérkőzés hasonlóan folytatódott, mint az első félidőben, de egy darabig görögtüzek okozta hatalmas füst miatt alig lehetet látni, mi zajlik a pályán. A DVTK próbálkozott támadásvezetéssel, de ötlettelenül, a Mezőkövesd pedig továbbra is szervezetten játszott. A hajrában a lelátóról felhangzott az egyértelmű kritika, hogy nagyon gyenge, amit a DVTK mutat. Pedig a vendégek győztes gólja még csak ezután, néhány perccel a vége előtt esett.A szombathelyi együttes továbbra is veretlen új stadionjában, a felcsúti együttesnek viszont megszakadt a jó sorozata, a 23. kör óta most először kapott ki.Szombathely, 4133 néző, v.: Andó-Szabógólszerzők: Mészáros (13.), Wils (68.), Williams (71.), illetve Henty (6., 82., előbbit 11-esből)sárga lap: Németh Mi. (75.), Kovács L. (83.), Bosnjak (92.), illetve Hegedűs J. (12.), Spandler (37.), Poór (67.), Márkvárt (84.), Perosevic (93.)Király - Schimmer, Kolcák, Wils, Bosnjak - Grumic, Mészáros (Németh Mi., 64.), Kovács L. (Németh Má., 87.), Rácz B. (Kiss T., 90.), Halmosi - WilliamsHegedüs L. - Poór, Hegedűs J., Spandler (Klinar, 44.), Trajkovski - Molnár G. (Radó, 58.), Balogh B., Zsidai (Márkvárt, 73.), Szakály P. - Perosevic, HentyKét gyors góllal indult a találkozó. Előbb Andó-Szabó - kissé talán szigorúan - büntetőt ítélt, miután Szakály elbotlott Schimmer lábában, s a 11-est Henty magabiztosan értékesítette, majd a másik oldalon Mészáros 10 méterről vágta a bal felső sarokba a labdát. Ezután jobbára kiegyenlített mezőnyjáték folyt a pályán, a kapuk szinte alig forogtak veszélyben.A fordulást követően némileg többet tett az újabb gólért a vendégcsapat, vezetést mégis a hazaiak szereztek, ráadásul három percen belül kétszer is eredményesek voltak. Bár ezzel eldőlni látszott a meccs, egyik fél sem adta fel a további gólszerzés lehetőségét, s a felcsútiak egy kapufa után a duplázó Hentynek köszönhetően fel is zárkóztak. A hajrában azonban a Haladás eredményesen őrizte előnyét, így fontos három ponttal gazdagodott.Sikerével a tolnai együttes továbbra is versenyben van az Európa Liga-selejtezőt jelentő harmadik helyezésért, a Vasas viszont ismét kieső helyre került a tabellán.A fővárosiak négy forduló óta nyeretlenek pályaválasztóként, a tolnaiaknak pedig ez volt sorozatban a negyedik veretlen meccsük idegenben.Szusza Ferenc Stadion, 1000 néző, v.: Vad II.gólszerző: Hahn (75.)sárga lap: James (10.), Pavlov (94.), Hangya (94.), illetve Simon Á. (33.), Lenzsér (82.), Haraszti (83.)Nagy G. - James, Vaskó, Benes - Vogyicska (Murka, 86.), Vida, Egerszegi (Gaál, 77.), Ristevski, Hangya - Barczi, Remili (Pavlov, 66.)Rácz - Kulcsár D., Lenzsér, Fejes, Szabó J. - Simon Á. (Hajdú Á., a szünetben), Kecskés, Bertus - Haraszti (Szakály D., 90.), Hahn (Simon A., 77.), BarthaAz első félidőben mindkét csapat óvatosan játszott, a nagy hőségben leginkább a mezőnyjáték dominált. A fővárosiak valamivel többet kísérleteztek kapura lövésekkel, de komoly gólhelyzet nem alakult ki.A második felvonásban változott a játék képe, többet volt a labda a paksiaknál, többet is kezdeményeztek, és a 75. percben egy szöglet után Hahn János góljával vezetéshez jutottak. Mint később kiderült, ez volt a vendégek győztes találata. A hajrában a bennmaradásért küzdő Vasas görcsösen próbálkozott, de nem tudott egyenlíteni.A Vasas csapatába most tért vissza a sérülését követően Murka Benedek és Gaál Bálint, előbbi legutóbb augusztus közepén, utóbbi pedig decemberben játszott.A hajdúságiak három nyeretlen meccs után győztek ismét, míg a kispestiek három veretlen találkozót követően kaptak ki újra.Bozsik Stadion, 1000 néző, v.: Kassaigólszerzők: Eppel (45.), illetve Tabakovic (13., 58.), Sós (15.)kiállítva: Baráth (90.)sárga lap: Heffler (51.), Baráth (56., 90.), illetve Varga K. (18.), Tabakovic (26.), Bényei (55.), Takács T. (67.)Gróf - Bobál D., Kamber, Baráth - Kukoc, Banó-Szabó (Májer, 68.), Gazdag, Heffler (Lukács, 68.), Holender (Danilo, 43.) - Lanzafame, EppelNagy S. - Bényei (Filip, 64.), Kinyik, Mészáros N., Szatmári Cs. - Kuti (Kusnyír, 84.) - Jovanovic, Tőzsér, Sós (Takács T., 52.) - Tabakovic, Varga K.A mérkőzés elején nagy mezőnyfölényben futballozott a Honvéd, szűk negyedóra után mégis a hajdúságiak szereztek kétgólos vezetést, ugyanis előbb Tabakovic előbb egy kapufáról kipattanó labdát lőtt a hálóba, majd rögtön utána Sós lövése talált utat a kapuba. Ezt követően is a kispestiek irányították a játékot, de vagy nem találták el a kaput, vagy Nagy Sándor védett biztosan, mígnem közvetlenül a szünet előtt a tavalyi gólkirály Eppel szépített.A folytatásban annyiban változott a játék képe, hogy sok volt a szabálytalanság, így többet állt a játék, de a fővárosiak támadtak az egyenlítésért, csakhogy gólt ismét a hajdúságiak szereztek. Az utolsó húsz percben szinte egykapuzott a Honvéd, de nem talált rést a vendégek védelmén, így annak ellenére, hogy az egész meccsen fölényben volt, pont nélkül maradt a lehetőségeit jól kihasználó Debrecennel szemben.