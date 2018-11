Női kézilabda BL - A Fradi ismét kikapott a CSM Bucurestitől

A két csapat negyedik alkalommal találkozott egymással, és a bukarestiek negyedszer győztek.



Eredmény, női Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló, D csoport



FTC-Rail Cargo Hungaria - CSM Bucuresti (román) 28-34 (10-17)



a Ferencváros gólszerzői: Pena, Háfra 6-6, Kovacsics 5, Lukács 4, Klivinyi, Márton 2-2, Faluvégi, Mészáros, Schatzl 1-1



Az FTC keretéből ezúttal is hiányzott a montenegrói Djurdjina Malovic és Bobana Klikovac, míg a holland Danick Snelder és Szikora Melinda visszatért ugyan, de mindketten csupán a cseresorból nézték a találkozót. Még két perc sem telt el a meccsből, amikor a magyar csapat már a harmadik gólját dobta, a vendégek viszont Bíró Blanka védései miatt csak a negyedik percben voltak először eredményesek. A bukarestiek részéről Dragan Djukic - a Szeged férficsapatának korábbi vezetőedzője - már a hatodik perc elején időt kért, ezzel sikerült is kizökkentenie a Ferencvárost.



Nerea Pena hibái és Kovacsics Anikó kihagyott büntetője után egyenlített a román csapat (5-5), majd a 13. percben első alkalommal vezetett (6-7). A bukarestiek 9-2-es sorozatot produkáltak, majd kettős emberhátrányban is betaláltak, mert az FTC támadásban és védekezésben sem tudott úgy teljesíteni, ahogyan a meccs elején. A hazaiaknál a kezdeti lendületet a fáradtság és a fásultság váltotta fel. A ferencvárosiak az első félidő utolsó tíz percében csak egyszer találtak be, így a szünetben már hét góllal vezetett a bukaresti csapat. A második felvonás elején 4-0-s szériával felzárkózott a Ferencváros, de a folytatásban felváltva estek a gólok, a magyar együttesnek nem volt reális esélye az egyenlítésre. A mezőny legeredményesebb játékosa Cristina Neagu volt kilenc góllal.



A három győzelemmel és immár két vereséggel rendelkező FTC jövő szombaton a norvég Vipers Kristiansand otthonában zárja a BL csoportkörét, a címvédő Győri Audi ETO KC pedig a horvát Podravka Koprivnicát fogadja.