Szingapúri győzelmével közelebb került 5. vb-címéhez Lewis Hamilton

A 33 éves Hamiltonnak ez volt az idei hetedik, és pályafutása 69. futamgyőzelme, az összetettben pedig 40 pontra növelte előnyét legfőbb riválisával, a Szingapúrban harmadikként célba ért, szintén négyszeres világbajnok Sebastian Vettellel, a Ferrari német versenyzőjével szemben. A villanyfényes szingapúri GP-n Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája lett a második.



A rajtot Hamilton, a mellőle startoló Verstappen, valamint a harmadik helyről induló Vettel is jól kapta el, miközben a két Force India-pilóta, Sergio Pérez és Esteban Ocon összeakadt egymással, utóbbi pedig a falnak csapódott. A versenybíróság ezért a pályára küldte a biztonsági autót, de Vettel még ezt megelőzően meg tudta előzni Verstappent. A negyedik körben engedte útjára a mezőnyt a biztonsági autó, a dobogós helyeken sorrendben Hamilton, Vettel és Verstappen száguldott. Vettel a 15. körben kiállt kerékcserére, egy körrel később Hamilton is így tett, a 18. körben pedig Verstappen is megkapta a friss abroncsokat, ráadásul sikerült visszatérnie a versenybe Vettel elé. Féltávnál Hamilton öt másodperccel vezetett Verstappen előtt, a harmadik pozícióban pedig Vettel száguldott, nagyjából nyolc másodperccel lemaradva Hamiltontól. Verstappen a 38. körben utolérte Hamiltont, miután a brit jelentősen lelassult a lekörözések közben. A holland versenyző egy alkalmas pillanatban megpróbálkozott az előzéssel, de nem járt sikerrel.



Tíz körrel a leintés előtt Hamilton előnye négy másodperc volt Verstappennel szemben, míg a holland pilótát több mint 11 másodperccel követte Vettel a harmadik helyen. A hajrában már nem történt változás, Hamilton magabiztos sikert aratott és közelebb került pályafutása ötödik vb-címének megszerzéséhez. A vb két hét múlva Szocsiban, az Orosz Nagydíjjal folytatódik.



A vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíj végeredménye és a világbajnoki pontversenyek állása (a formula1.com alapján)

Végeredmény, Szingapúri Nagydíj, Szingapúr (61 kör, 308,706 km, a pontszerzők):

1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:51:11.611 óra 2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 8.961 másodperc hátrány 3. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 39.945 mp h. 4. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 51.930 mp h. 5. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 53.001 mp h. 6. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 53.982 mp h. 7. Fernando Alonso (spanyol, McLaren) 1:23.011 perc h. 8. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault) 1 kör h. 9. Charles Leclerc (monacói, Sauber) 1 kör h. 10. Nico Hülkenberg (német, Renault) 1 kör h. pole pozíció: Hamilton



A vb-pontversenyek állása 15 futam után (még 6 van hátra):

pilóták: 1. Hamilton 281 pont 2. Vettel 241 3. Räikkönen 174 4. Bottas 171 5. Verstappen 148 6. Ricciardo 126 7. Hülkenberg 53 8. Alonso 50 9. Kevin Magnussen (dán, Haas) 49 10. Sergio Perez (mexikói, Force India) 46 11. Esteban Ocon (francia, Force India) 45 12. Sainz 38 13. Pierre Gasly (francia, Toro Rosso) 28 14. Romain Grosjean (francia, Haas) 27 15. Leclerc 15 16. Stoffel Vandoorne (belga, McLaren) 8 17. Lance Stroll (kanadai, Williams) 6 18. Marcus Ericsson (svéd, Sauber) 6 19. Brendon Hartley (új-zélandi, Toro Rosso) 2 20. Szergej Szirotkin (orosz, Williams) 1

csapatok: 1. Mercedes 452 pont 2. Ferrari 415 3. Red Bull 274 4. Renault 91 5. Haas 76 6. McLaren 58 7. Force India 32 8. Toro Rosso 30 9. Sauber 21 10. Williams 7