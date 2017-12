Továbbjuthatunk - Lengyelország-Magyarország 14 órától élőben

Argentína ellen megszerezte első győzelmét a Németországban zajló kézilabda-világbajnokságon a magyar női válogatott. Csütörtökön az a Lengyelország lesz az ellenfél, amely hozzánk hasonlóan egy győzelemmel és két vereséggel áll a csoportban, a lengyelek legyőzték a svédeket, viszont kikaptak a norvégoktól és a csehektől is. A lengyel csapat a legutóbbi két világbajnokságon érte el történelme legjobb eredményét, hiszen mindkét alkalommal negyedikként végzett a tornán - ami pedig érdekesség, hogy ezeken a tornákon az a Kim Rasmussen irányította a csapatot, aki most a magyar válogatott szövetségi kapitánya.



A mieinknél már ott lesz a csapatban a Ferencváros irányítója, Szucsánszki Zita, akit a tartalékok közül hívott be a szövetségi kapitány, viszont a döntés értelmében Tóth Gabriella kikerült a csapatból. „Tóth Gabriella mindent megtett a csapat sikeréért az eddigi mérkőzéseken, nem lehetek vele elégedetlen, ugyanakkor úgy érzem, Szucsánszki Zita a tapasztalatával lendíteni tud a csapaton, akár védekezésben, akár támadásban. Tőle sem csodát várok, de tudom, hogy mindent megtesz majd ő is a sikerért" – mondta el Kim Rasmussen szövetségi kapitány.



A képlet bizonyos része igen egyszerű: amennyiben legyőzzük a lengyeleket, akkor biztosan továbbjutunk a csoportból, azonban ha kikapunk, akkor sem kell még végleg letennünk erről, bár innentől már a többi eredmény megfelelő alakulására is szükség lesz.



A csoport állása három forduló után:

1. Norvégia 6 p. 2. Csehország 4 p. 3. Svédország 4 p. 4. Magyarország 2. p 5. Lengyelország 2 p. 6. Argentína 0 p.