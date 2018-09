12 kilométer csatorna épül - Dorozsmán már zajlik a víztározó kialakítása

Mintegy egymilliárd forintos beruházás keretében fejlesztik Szeged belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszerét. A fejlesztés célja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a kockázatmegelőzés mellett a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése. Így a város kertvárosi övezeteiben Kiskundorozsmán, Szőregen, Tápén, Petőfitelepen és Újszegeden zajlanak majd munkálatok, elsősorban ott, ahol már évek óta küzdenek a csapadékvíz-elvezetés problémájával.– Most uniós forrásból van lehetőségünk megvalósítani ezt – mondta Nagy Sándor alpolgármester a projekt csütörtöki sajtótájékoztatóján. Hozzátette: az első két ütem munkálataira 950 millió forintot nyert a város, ezt a Szeged Csatornamű Társulat kiegészítette 75 millióval.A mostani projektben hét helyszínen összesen 12 kilométernyi belterületi burkolt csapadékvíz elvezető csatorna létesül, valamint Kiskundorozsmán megépül egy 20 ezer négyzetméter alapterületű víztározó átemelő szivattyúval. – Dorozsma mélyen fekvő terület, egy-egy felhőszakadás komoly problémákat okozhat. Egy nagyobb eső után mindig kapjuk a telefonokat, hogy nincs, ahová lefolyjon a víz. Erre nyújthat végleges megoldást a víztározó – mondta Mihálffy Béla , a városrész önkormányzati képviselője.A Bánomkert sori víztárolónál már zajlanak a munkálatok, alakítják a tározó medrét, kotorják ki a földet. Megtudtuk, ezt a dorozsmai focipálya mögé szállítják, ahol a tervek szerint lőtér kialakítását tervezik. A sportcélra kijelölt 7 hektáros területen íjászpályát szeretne kialakítani a város, amely elé lődombokat építenek majd. A városrészekben a munkaterületeket szeptember 10-én átadták, az utcákban a jövő év második feléig zajlanak a munkálatok. A tározónak jövő májusra kell elkészülnie, tudtuk meg Marosi Tamás műszaki ellenőrtől. Ebben a szakaszban Tápén 8, Szőregen 4, Kiskundorozsmán 2 , Újpetőfitelepen 6, Szőregen 4, Szentmihályon 1 utcában lesz fedett csatorna hamarosan.A belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése várhatóan folytatódni fog, a harmadik-negyedik ütemre is beadta már a város a pályázatot, amely elbírálás alatt van. Ebben a szakaszban több mint egy milliárd forintos uniós forrásból Újszeged és Kiskundorozsma vízelvezetése újul meg. Lauer István is a dorozsmaiakat képviseli, elmondta, a beruházás eredményeként várhatóan javul a belterületi csapadékvíz elvezetése, ezzel együtt pedig az itt élő lakosok életkörülményei is.Kiskundorozsmán már elkezdték a Bánomkerti tározó építését. A mélyen fekvő településrész csapadékvíz-elvezétése megoldódni látszik. Fotó: Karnok Csaba