15 kilométert gyalogoltak az éjszakában Kistelek és Ópusztaszer között

Jöttek Budapestről, Kecskemétről, Gyuláról, Nyíregyházáról, Pásztóról és Kiskőrösről is Kistelekre.

– Ez a program több volt, mint egy sportesemény. Az volt a célunk Csúri Mihállyal, egyesületünk egyik alapítójával, hogy közösségi eseményt kínáljunk azoknak, akik vállalkoznak a két település közötti hét és fél kilométer legyaloglására – mondta el lapunknak a Kisteleki Karate Klub SE ügyvezetője, Sipos Ádám Tamás. A szervezőket is meglepte, hogy hat megyéből jelentkeztek a közös vacsorával egybekötött túrára indulók, többek között Budapestről, Kecskemétről, Gyuláról, Nyíregyházáról, Pásztóról és Kiskőrösről is érkeztek szombat este Kistelekre, hogy onnan elgyalogoljanak Ópusztaszerre, majd vissza.Az első csapat 18 órakor kezdte a gyaloglást, míg az utolsók 21 órakor indultak el, ők éjfél után értek vissza a kiindulópontra. Sipos Ádám Tamás elmondta, a leggyorsabb versenyző – igaz, futva – két óra alatt teljesítette a távot, amit gyalogolva nagyjából három óra alatt lehet megtenni. A Kisteleki Karate Klub SE szeretne hagyományt teremteni, jövő nyáron is meghirdetik az esti teljesítménytúrát.