19 millió forint a rendőrség tanyaprogramjára - mini riasztókat is kapnak a tanyán élők

Fotók: Karnok Csaba

A tanyavilágban élők rövidesen megkapják azokat a riasztóberendezéseket, amelyeket ablakra vagy ajtóra szerelhetnek, és a táskájukba tehetnek. Ezekkel M. Toronykőy Márta szerint meg lehet akadályozni például a pénztárcalopásokat, és azonnal észre lehet venni, ha illetéktelenek próbálnak bejutni a házakba.

Több ezer vagyon- és személybiztonságot szolgáló eszközt vásárolt a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság – hangzott el a rendőrség sajtótájékoztatóján pénteken Szegeden. M. Toronykőy Márta elmondta, hogy a megyei rendőrség tanyaprogramja tavaly volt húszéves. Akkor a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács úgy döntött, hogy 19 millió forinttal támogatják az először Csongrád megyében indult kezdeményezést.Az alezredes szerint az egyik legfontosabb dolguk a megyében élők szubjektív biztonságérzetének javítása. Ezt kétféleképpen tudják elérni. Az egyik a mostani eszközbeszerzés.Ezeket az eszközöket a körzeti megbízottak osztják majd szét, különböző rendezvényeken, bemutatókon, de lesz olyan is, akinek személyesen viszik majd a házához. A rendőrség a pénzből beszerzett hat darab „vagyonvédelmi táskát" is. Ezek a kapitányságokra kerülnek, és arra lesznek jók, hogy az embereknek bemutassák, hogyan tudják minél hatékonyabban védeni az ingatlanaikat. Mielőtt ezeket használni kezdenék, a körzeti megbízottakat ki is képzik, hogy felkészülten tudjanak az emberek elé állni a bemutatóval.Az eszközökön kívül egy újságot is készített a rendőrség, amit 15 ezer példányban nyomtatnak ki és osztanak szét. Ebben szintén a bűnmegelőzésről lesz szó.