40 távfűtött épületben a lakók miatt nincs meleg - Pénteken lekapcsolják a távfűtést

Igaz, a minisztériumi rendeletet alapul véve még nem kellett volna elindítani a távfűtést Szegeden, ám ahogy Kóbor Balázstól, a SZETÁV Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, a bölcsődés gyermekek miatt döntöttek úgy, hogy beüzemelik a rendszert, a múlt heti 30 Celsius-fok közeli maximumok után ugyanis a kicsik nehezen viselték a hirtelen jött, jelentős lehűlést. Mivel az előrejelzések szerint a következő napokban melegszik az idő, pénteken le is kapcsolják a rendszert.



A szerdai beüzemelés után egyből elő is jöttek a hibák, Felsőváros és Odessza egyes részein csőtörések és egyéb hibák miatt nem melegedtek át a radiátorok szerdán, és összességében városszerte fél tucat helyen dolgoznak a SZETÁV szakemberei. Kóbor Balázs elmondta, a felmerült problémákat 1-2 napon belül elhárítják, így amikor ténylegesen beköszönt a hideg idő, minden készen áll majd a rendszer megfelelő üzemeléséhez.



Negyven távfűtött társasházban azonban nem a rendszer meghibásodása miatt nem indult el a fűtés. – Csütörtök reggelre 50 hibajelzést kaptunk, ebből 40 olyan eset volt, amelyeknél kiderült, hogy a lakók tehetnek arról, hogy nincs náluk meleg. Minden helyszínre kivonultak a szakemberek, ahonnan bejelentés érkezett, és azt tapasztalták, hogy a házak hibájából nincs fűtés, mert leeresztették a rendszerből a vizet például radiátorcsere miatt, csak nem töltették vissza – magyarázta az ügyvezető.



Kóbor Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy a víz visszatöltésének költségét – miután kifizetik a vízműnek – ráterhelik az adott épületre. Ez a ház nagyságától függően 25 és 50 ezer forint közötti összeg, utóbbi például egy torony-tízemeletes újbóli vízzel való felöltésének az ára. Az már az adott társasházi közösségen múlik, hogy ráterheli-e ezt a költséget arra, aki radiátorcsere miatt leeresztette a fűtési rendszert, vagy szétosztják egymást között.



Érdemes tudni azt is, hogy azokban a társasházakban, ahol úgynevezett egycsöves rendszer van, a szolgáltató nem járul hozzá a víz visszatöltéséhez addig, amíg le nem ellenőrizték, hogy minden egyes lakásban a helyükön vannak a radiátorok. Ha ugyanis nem szerelték vissza azokat, akkor az egész házat elárasztaná a víz. Két hét múlva indul a szezon Hivatalosan október közepén indul a fűtési szezon, illetve akkor kell a távfűtést elindítani, ha az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzése alapján két egymást követő napon a középhőmérséklet 12 Celsius-fok alá süllyed, illetve ha egy nap 10 fok alatti középhőmérsékletet mérnek.