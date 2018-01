50 éve írtuk - Öreg kocsi nem vén kocsi

Szegedi utcakép az 1960-as évek végén. Kevés volt az autó, nem ismerték a csúcsforgalmat. Fotó: FORTEPAN

Épp ötven éve, 1968. január 27-én Öreg kocsi nem vén kocsi címmel jelent meg a Délmagyarországban az alábbi írás. „Az elmúlt évben Magyarországon 20 ezer új személyautót hoztak forgalomba; zömét a Merkur Személygépkocsi Értékesítő Vállalat közvetítette a vásárlókhoz. A fokozódó gépkocsibehozatal természetesen hat a használt autók piacára is; már tavaly csökkentek az árak, s az idén ez a tendencia még fokozódik. Székely Károly, a Merkur igazgatója adott tájékoztatást a használt autók állami piacáról.

– Az új gazdaságirányítási rendszer – mondta az igazgató – változást hozott a használt autók értékesítésében is. A közületek az idén már maguk is eladhatják kiselejtezett kocsijaikat más állami, illetve tanácsi vállalatoknak, ktsz-eknek vagy mezőgazdasági üzemeknek. Csak magánosok részére nem adhatnak el közvetlenül közületi autót, használt teherautóikat az Autóker, személygépkocsijaikat a Merkur veszi meg. A budapesti Röppentyű utcai telepünkön 1000 állami és 700 magánkézben volt személyautót vásároltak. Az állami kocsik közül leginkább a kiöregedett Moszkvicsok és Warszawák kerültek hozzánk, de magánosoktól már egy-két éves nyugati kocsikat is kaptunk bizományi eladásra. Az eladási átlagárak erősen csökkennek. Másfél–két éve még gyakran 50 ezren felül is adtak egy-egy jobb karban levő használt kocsiért, tavaly az átlagárak már nem haladták meg a 32 ezer forintot.– Hogyan történik a Merkurnál az eladás?– Talán azzal kezdeném, miért érdemes a Merkur közvetítésével eladni a használt kocsit. A nálunk vásárolt gépkocsik átírási díja a vételár 3 százaléka, míg a szabadpiacon értékesítetteknél a hengerűrtartalom minden köbcentije után 2 forint 50 fillért kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy például egy Skoda átírása nálunk 900, szabadpiaci eladás esetén 2500 forintba kerül. Egyébként a hozzánk beadott gépkocsit gondozzuk, kisebb hibáit ki is javítjuk, üzemképes állapotukról gondoskodunk. (...)S hogyan alakul a használt kocsik szabad piaca, amely a IX. kerületi Nagykőrösi úton, a népiesen Tangónak vagy Zsibajnak nevezett használt cikk piac mellett kapott helyet? Szombat és a vasárnap a két piacnap. Szombaton csak két elárvult Skodát találtunk itt (50-50 ezret kértek értük), vasárnap azonban már több mint 80-at. Itt már látni nyugati kocsikat is: Volkswageneket 60-tól 80-ig, két-hároméves Opeleket 80 és 120 között, nagy Simcákat 70-ért, kis farmotoros Renault-okat 35-40-ért, régi Fiatokat 10-12 ezerért."