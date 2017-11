60 milliót bukott a déli határon épített kerítésen: most Pestre hívta a bv a sándorfalvi vállalkozót

Azt is elmondta, hogy nem kapta vissza a vállalkozói láncban felette álló pásztói cégtől az 5 millió forint jólteljesítési kauciót, pedig elvégezte a munkáját. Ahhoz, hogy a kauciót ki tudja fizetni, hitelt vett fel a házára, amit most elárverezhetnek, mert nem kapta vissza az összeget.A sándorfalvi vállalkozó esete a magyar sajtóban először a Délmagyarországban jelent meg. Utána sokan foglalkoztak az üggyel. – Sok újság, televízió és rádió keresett meg – mondta tegnap lapunknak Zsikó Imre. Elmesélte, hétfőn felhívta telefonon a kerítésépítésben részt vevő egyik fővállalkozó, aki tájékoztatta, hogy a beruházó, az állami tulajdonú BV Holding összehívott Budapestre egy találkozót a sándorfalvi vállalkozó ügyében. – Természetesen részt veszek a megbeszélésen, de félek, hogy csak sárdobálás lesz. Ugyanakkor titkon remélem, lesz valami megoldás az ügyemben, és végre elszámolnak velem, mert akkor a sándorfalvi házunkat is meg tudom menteni – mondta Zsikó Imre. Végül közölte, az ügyvédje azt mondta, ha máshogyan nem megoldható az ügy, mindenkit feljelentenek, aki miatt ilyen helyzetbe került a sándorfalvi vállalkozó.