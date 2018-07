A betyárok mindent kibírnak - a hőséget is - fotók

A kézzel hímzett, több hónapig készülő viseletek komoly értéket képviselnek – a szakértő végül nem is hirdetett győztest közülük.Hatodik alkalommal rendezték meg Ásotthalmon a Rózsa Sándor Fesztivált, melynek célja, hogy a híres betyár örökségét továbbvigyék az utókor számára. A hagyományőrző rendezvényen idén is számos vendég jelent meg betyáros öltözetben, hamar kiderült azonban, hogy a tűző napon, 30 fokos melegben voltak, akik rosszabbul jártak, mint azok, akik fekete, hosszú ujjú ingben, hosszú nadrágban és kalapban csattogtatták az ostort.- Dehogy van meleg. Kifejezetten fázok. Ha ezt leveszem – viccelődött Varga Attila, aki subában jött-ment a rendezvény helyszínén. A makói fiatalember Erdélyben vette a rackából készült viseletet. – Fontos nekem, hogy mások is megismerjék ezt a már letűnt világot. Ha senki nem ápolná a hagyományokat, előbb-utóbb kihalna – magyarázta időjáráshoz nem igazán passzoló öltözetét.Hasonlóan izzadtak azok is, akik a szombat ebédidőre időzített szűrbemutató résztvevői voltak. – Jöjjenek ki a napra, a betyárok úgyis mindent kibírnak – viccelődött velük a műsorvezető, majd több mint fél órán keresztül ott is maradtak, a kilenc szűrt ugyanis egyesével mutatta be Papp László üllési szűrkészítő mester, nem kevés népművészeti elmélettel színesítve előadását. Kiskunhalasról, Dunaújvárosból, Szabadkáról is érkeztek hagyományőrző férfiak, hogy megmutassák ezeket a viseleteket, melyek között volt alföldi, kunsági és hortobágyi is. Bár győztest végül nem hirdettek, mi kiválasztottuk a nekünk leginkább tetszőt, melyet Szekeres Sándor visel 2017 óta – amióta elkészült.- Nagykátán élek, ahol nem használtak soha cifraszűrt. Mivel néptáncolok gyerekkorom óta, fontosnak érzem a hagyományok ápolását, így elhatároztam, hogy az én településemen is lesz egy ilyen. Ha meghalok, ki tudják állítani a helyi múzeumban – mondta a férfi, aki közel 300 ezer forintot költött a kézzel hímzett szűrre, mely közel 3 hónapig készült.