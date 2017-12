A Cityscope a Budai Várban attrakció, itt a főépítész szerint nem illik a városképbe - Edison moziját hozná el Szegedre

Sipos Gábor egyik Cityscope-ja a Budai Várban. Szegeden falakba ütközött.

Sipos Gábor azt mondja, a dizájnt bárhogy lehet alakítani, neki pedig szívügye lenne, hogy a szórakoztató-informáló gép szülővárosában is helyet kapjon.Több mint százéves múltra visszatekintő találmányt gondolt újra egy szegedi származású üzletember. Sipos Gábor az első filmvetítő berendezés, Edison gépének mintájára hozta létre a Cityscope-ot, amelyet turisztikai és történelmi információs eszközként az ország egyre több pontján tesznek elérhetővé.– A berendezés belső tárcsáján 1300 képet helyezünk el, amelyekből egy kurbli tekerésével egy kétperces film áll össze – mesélt projektjéről Sipos Gábor. – Ezeket jelentős turisztikai pontokon helyezzük ki, és mindenhol a helyszínnek megfelelő adatokkal töltjük fel. A gép nemcsak képi, hanem szöveges információval is szolgál egy-egy területről vagy épületegyüttesről.Cityscope működik már Budapest több pontján – például a Halászbástyánál és a Nemzeti Galériánál is – illetve nyáron a Balatonon, Szentendrén és Gyulán is. Megálmodója Szegedre is szeretett volna ilyet telepíteni, ám az önkormányzatnál elutasították ötletét.

– Évekbe kerül, mire a Cityscope nyereséget termel, ráadásul közterületi díjat is kell fizetni utána. Nem pénzkeresetről szól tehát ez elsősorban, leginkább azért szeretném, mert a szívügyem. Ma már nem mindenki olvasgat útikönyveket vagy tér be múzeumba, egy szórakoztató berendezést viszont szívesen használnak a turisták. A Cityscope éppen a mai igényeket ötvözi az informálással, és még a város hírnevét is terjeszti. Szomorú, hogy éppen a szülővárosomban ütközöm falakba ennek telepítésével kapcsolatosan – panaszkodott a vállalkozó. Mint mondta, nem érti a főépítész elutasítását. – A berendezés nem termel szemetet, nem fogyaszt áramot, a városnak viszont bevételt hoz. Mégsem kell, mert állítólag nem illik a városképbe. Pedig azt is elmondtam, hogy mindenhol a környezethez igazítjuk a gép arculatát.A Cityscope-pal kapcsolatban Sz. Fehér Éva városi főépítész elmondta, bár a tartalom valóban az adott településhez adaptálható, azonban külső formájában megjelenése kötött, s inkább a túldíszítettség jellemző rá. – Szeged turisztikai célpontja jellemzően az eklektikus történeti városrészünk, s néhány középkori emlékünk. A berendezés telepítése a stílusok keveredését jelentené, amely nem városrendezési cél – fogalmazott. – A közterületek megújítása során is törekszünk a jellemzően stílussemleges közterületi berendezések elhelyezésére, s azok minimalizálására. Elvárás, hogy az adott helyen ezek a berendezések a városképpel ne konkuráljanak, inkább erősítsék azokat. Ezek okán nem tartottam a berendezés külső megjelenését városképileg illeszkedőnek, és így telepítését sem tudtam támogatni.