A család kérésére restaurálták Joachim Ferenc festményeit - Kiállításra alkalmas állapotba hozta a szegedi festőművész

A Nagybányai Iskolához kötődött



Joachim Ferenc Szegeden született 1882. május 21-én. Budapesten, Bécsben, Münchenben (Hollósy Simon magániskolájában) és Párizsban tanult. Rendszeres résztvevője volt a Nagybányai Iskolának. Főbb otthonai és műtermei a szülővárosában, Szegeden és Budapesten voltak. Legtermékenyebb korszaka a Dél-Franciaországban, Marseille környékén töltött idő, amikor plein air képeit festette, csaknem százat. A Nemzeti Szalon alapító tagja volt Budapesten. Gyulán hunyt el 1964. szeptember 1-jén – írja róla a Wikipédia.

– Régi szakmai kapcsolat fűz össze Porkoláb Miklóssal, Joachim Ferenc egykori szegedi festőművész unokájával. Átküldtem neki a nagyapja önarcképét, amelyet én restauráltam – mesélte Szabó Tamás restaurátor. – Az előtte-utána kép láttán a festőművész Amerikában élő családja megbízott, hogy hozzam helyre a többi, a múzeum birtokában lévő Joachim Ferenc-művet. 18 képet és 15 keretet újítottam fel, összesen 36 tárgyat érintett a kétéves restaurálási program. A raktárunkba több mint 100 éve érkezett be az első Joachim-kép, bízom benne, hogy hamarosan tárlatot szervezhetünk a művekből – most már kiállításkész állapotban vannak. A család anyagilag, szellemileg és szakmailag is támogatta a munkámat – mondta Szabó Tamás.– A francia modernizmus lenyomata érződik a képeken, láthatóan impulzívan hatott Joachim Ferencre franciaországi tartózkodása, és ez a képek értékén is látszik: körülbelül egymillió forintért árvereznek most egy Joachim-festményt – fejtette ki a szegedi restaurátor.– Rendkívül elégedett vagyok Szabó Tamás munkájával – nyilatkozta lapunknak Porkoláb Miklós, Joachim Ferenc unokája. – Időről időre ellátogattam a Móra Ferenc Múzeum raktárába az elmúlt tíz évben, és láttam, milyen rossz állapotban voltak a képek. Ezért megkértem a szegedi restaurátort, hogy tegye rendbe a műveket – az eredmény magáért beszél. Állandóan keresem a Joachim-festményeket, elsősorban az interneten, szeretném lehetőleg az összes fellelhetőt begyűjteni – magyarázta Porkoláb Miklós.