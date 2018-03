A férj kívánságlistáját pipálta ki Telekosár nyertesünk: a lazacot és a szőlőt kereste a vásárhelyi asszony

Gaál Mihályné Évikére a lánya ráparancsolt, hogy most ne a kedvezményeket figyelje. Fotó: Frank Yvette

Fotó: Frank Yvette

A Telekosár játékon korábban is részt vett, de ez idáig nem nyert a vásárhelyi Gaál Mihályné Évike, aki most a luxusra törekedett. A lapunktól nyert 25 ezer forint értékű vásárlási utalványt olyan termékekre költötte, amelyeket egyébként nem szokott megvenni, és azt sem bánta, hogy ki kellett pótolnia a végösszeget.A nyugdíjas óvónő minden családtagjának kedvezni akart: férjének ananászt, erős paprikát, szőlőt, unokáinak mogyorókrémet, minőségi csokoládékat vett. Elhatározta, a sosem kóstolt lazac nélkül nem megy haza, de a kókuszzsíron sem spórolt. A háromkilós egész kacsa mellett helyet kapott némi csirkehús, egy rúd szalámi, de a tartós élelmiszerekből is válogatott: étolaj, margarin került a kosárba.– Folyamatosan figyelem az akciókat. A férjemmel kéthetente bevásárolunk 18-20 ezer forint értékben. A lányom rám parancsolt, most ne a kedvezményeket figyeljem – mesélte elégedetten Évike, aki alig akarta elhinni, hogy nyert.– A játékra e-mailben jelentkeztem, mert rendszeresen használom az internetet. Ott keresek új recepteket, amelyeket szeretek kipróbálni. A lazacot is egy új fogáshoz választottam.Szükség is van az új receptekre, mert Gaál Mihályné naponta főz: férje, lánya és egyik unokája ülik körül az asztalt.A Zrínyi utcai és az Oldalkosár utcai óvoda egykori óvónője a településéről szóló híreket keresi a világhálón, ahogy lapunkban is. 1975 óta az újság előfizetője, mást nem is vesz meg. Minden hajnalban először a férje nyitja ki a Délmagyarországot, majd reggel 7 órakor Évike kezdi az olvasást az újság utolsó oldalától: névnap, vicc, időjárás, horoszkóp, gyászhírek – mondja a fontossági sorrendet –, csak ezek elolvasása után lapoz előre. Kedvenc melléklete a Gasztromagazin és a most megújult Lakás és kert.