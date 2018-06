A holokauszt szegedi áldozataira emlékeztek

A megemlékezésen Salamon István, a Szegedi Zsidó Hitközösség alelnöke felidézte: ott történt a bevagonírozás, ahol ezt most emléktábla is jelzi. Ha halványan is, de emlékszik azokra a napokra, mikor négyévesen átélte a szörnyűségeket. Akkor sok jó emberrel és tehetséggel lett kevesebb Magyarország. Mint fogalmazott: nem szabad elfelejteni a holokauszt túlélőinket, sem azokat, akik odavesztek. Felszólalt Tóth Károly önkormányzati képviselő is, aki kifejtette, hogy Szegeden több helyszínen is megemlékeznek arról, ami a helyi zsidósággal történt, és remélik, többé nem lesz ilyen szörnyűség. Elhelyezik a kegyeleti virágokat, koszorúkat mindenhol, azonban sajnos ez nem elég, ugyanis napjainkban sem ritka az idegengyűlölet. A Wesley János Általános Iskola diákjai egy Radnóti-verssel zárták a megemlékezést.