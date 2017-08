A Kígyó Patikán és a Virág cukrászdán is dolgoztak a kunszentmártoni palackpostás asztalosok

Kevés hibával dolgoztak

Csongrád megyei referencia

A kunszentmártoni asztalosbrigád dolgozott a könyvtáron túl az újszegedi oktatási központon, kezük nyomát őrzi a Szeged Étterem, a Kis és a Nagy Virág cukrászda is. Egyebek között, mert a megyében is számos településtől kaptak megbízást. Derekegyházról, Pitvarosról, Kübekházán házasságkötő termet építettek, Csongrádon MSZMP-pártszékházat.

Harmincnégy éven át rejtőzött a Somogyi-könyvtárban az alagsori bútorokat építő vidám kunszentmártoni asztalosok jövőnek szóló üzenete.Az 1983-ban feladott palackpostára a közelmúltban, a büfé pultjának bontásakor bukkantak rá – ahogy azt lapunk szegedi kiadásában megírtuk (2017. augusztus 10.: Palackpostát találtak a Somogyi-könyvtárban). A félliteres brandys üvegben szélein megpörkölt pauszpapír tekercs, rajta hét névvel. Közülük öttel találkoztunk is szerdán a kunszentmártoni polgármester, Wenner-Várkonyi Attila irodájában.Segítségért sem kellett messzire mennie, édesapja, Várkonyi Gyula volt annak a szövetkezetnek az elnöke, ahol az asztalosbrigád dolgozott. Ő is ott volt a találkozón, ahogy a palackos névsoron nem szereplő Cseh János technikus is, így a két, időközben elhunyt mestert pótolva hét emberrel beszélgethettünk.Az eredeti „Spartacus" asztalos szocialista brigád palackpostásaiból jelen volt a két testvér, Csató András és Csató József, Török Imre, Váradi Tibor és Holló József.– A könyvtár már sokadik munkánk volt Csongrád megyében, ezek közül a legszebb a Kígyó Patika bútorzata lett, ami olyan jól sikerült, hogy utána már mindig megtaláltak bennünket a megbízók – tudtuk meg Cseh Jánostól.A szegedi könyvtárba úgy kerültek, hogy valaki – feltehetően Szekeres Mihály, a Somogyi belsőépítésze – azt mondta a délépes Makra Sándornak, hogy ha valaki meg tudja csinálni a mindenütt íves, különleges pultot, akkor az a kunszentmártoni csapat. Megdolgoztak vele – mint ahogy Joó Béla szegedi kárpitos is –, a brigádtagok kicsit morogtak is, hogy nem igazán haladós, de jól megfizették őket. Talán ezért is ebbena bútorban rejtették el a palackpostát.Az ötletgazdára utólag már senki sem emlékszik pontosan, de Peleskeire és Törökre tippelnek. Az viszont egyértelműen kiderült, hogy a névsort és az üzenetet Csató András írta a pauszpapírra. – Úgy emlékszem, elsőre sikerült, de ez nem akkora teljesítmény, volt gyakorlatom benne – mondta.Az első dolog, amire rákérdeztünk: ki ivott a palackból? Kiderült, a máig is asztalosként dolgozó Török Imrén kívül mindenki megkóstolta a brandyt, de hát ki kellett üríteni, hogy palackpostaként szolgálhasson. Arra is mindenki határozottan emlékezett, hogy ez nem munkaidőben történt...Megtudtuk, több településen is rejtettek el üzenetet a bútorlapok belső felén az utókornak, de a Somogyi-könyvtári volt az első, amit már felfedeztek, és az vissza is jutott hozzájuk. Ez persze azt is jelenti, hogy tartós a munkájuk, a szegedi büfépultot sem azért szedték szét, mert megadta magát, hanem az átalakítás miatt. Palackpostát viszont csak egyet, Szegeden készítettek.Nyilas Péterrel, a történetet a legnagyobb közösségi oldalon elsőként megosztó egykori délmagyaros kollégával, a könyvtár jelenlegi munkatársával nemcsak a palackot és a pauszpapírt vittük Kunszentmártonra, hanem a méretes büfépultdarabot is. Ennek az egyik belső oldalán ugyancsak olvasható egy laza hangvételű üzenet és persze a névsor. A másikon pedig ott a fémpánt, amivel a palackot rögzítették.a mesterek, egy bakira azonban mindenki jól és egyformán emlékszik. A Szeged Ételbár egyik padját elfelejtették lelakkozni, így azután festékcsíkos lett a szerencsétlen vendég nadrágja. Az anekdotázás közben előkerültek a brigádnaplók is, szám szerint három, amelyekből tökéletesen nyomon követhetők az akkori munkák és a szabadidős elfoglaltságok.Ma is minden jól olvasható, és ez Csató József feleségének köszönhető, aki önkéntes jegyzőkönyvvezetőként örökítette meg a történteket. Vele is találkoztunk, amikor a polgármesteri irodás csoportképen túl asztalosműhelyben – eredeti környezetükben – is fotóztuk az egykori Spartacus szocialista brigád tagjait.