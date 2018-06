A kutyák is panzióban nyaralnak - idehaza: nagy a konkurencia, és sokan feketéznek

aztán annyi az ellátás, hogy bedobnak közéjük egy döglött tehenet, hadd marakodjanak rajta

– Elképesztően nagy a konkurencia. Rengetegen csinálják feketén. Például egy panellakásba bevállalnak két-három nagy testű kutyát. Vagy ami még rosszabb, ha egy tanyán zsúfolnak össze több tucat kutyát,

– kezdte a rémtörténetekkel Szűcs Imre, a Tápé és Petőfitelep határában lévő Buksi Kisállatfarm tulajdonosa.

– Szezonális jellegű a kutyapanzió. Nyáron, hosszú hétvégén, ünnepek alkalmával jönnek többen. Beszoktatással vállaljuk a kutyákat, hogy ne csak itt hagyják őket, mint egy táskát. Ez csak akkor működik jól, ha a kutya is jól érzi magát, a panziós és a gazda is elégedett. Ez valóban bizalmi dolog mindkét oldalról, mert én sem veszek be minden gazditól bármilyen kutyát. Tíz kutyánál többet nem vállalok, pont azért, hogy mindenkinek jó legyen

Már májusban telt ház

A szegedi kutyás Facebook-csoporttagok által legtöbbet ajánlott panzió, a szatymazi Fiziópanzió vezetője, Lippai Kitti azt mondta, nála már május végén betelt minden hely egészen augusztus 22-éig. – Mi csak öt kutyát fogadunk, igyekszünk családias környezett biztosítani nekik. A párommal váltjuk egymást, a kutyáknak külön, az udvarra nyíló szobáik vannak, és 2500 négyzetméteres udvaron szaladgálhatnak – mondta Kitti.

A szakember hivatalosan 1993 óta foglalkozik kutyákkal, de mint mondta, kisgyerek kora óta kutyázik. A kisállatfarm vezetőjével azért beszélgettünk, mert a nyaralási szezon kezdetekor egyre több kutyásnak okoz gondot a házi kedvencek ellátása a nyaralás idejére.– Itt a kulcs, ott a kerti csap, amott meg a kutyatáp, jön a szomszéd, és megoldja. Praktikus, és egy árva fillérbe sem kerül – mutatta egy petőfitelepi lakos, mit csinál, ha elutazik a család nyaralni, de névvel már nem vállalta rövid és lényegre törő nyilatkozatát.Kovács Sáráéknak két kutyájuk is van: egy magyar vizsla és egy drótszőrű tacsi. – Ha külföldre megyünk repülővel, akkor inkább nem visszük magunkkal őket, mert hatalmas stressz lenne nekik. Félteném őket, mert nem tudom, hogy bánnának velük. Ha nyaralunk, és nem tudjuk őket magunkkal vinni, akkor a kertes házban élő szüleimet kérem meg, hogy vigyázzanak rájuk. Hosszú hétvégés kirándulásokra pedig mindig visszük őket magunkkal. A harmadik lehetőség a kutyapanzió, ami szerintem bizalmi kérdés – magyarázta a fiatal lány.Ebben teljesen egyetértett vele a Buksi Kisállatfarm vezetője, aki azt mondta, nemcsak a nyaralás idejére, hanem például idős gazda betegsége, lakodalom, lakásfelújítás, vagy nagyobb családi buli idejére is beadják hozzá a házi kedvencet, hogy ne legyen láb alatt, ne engedjék ki véletlenül, vagy ne etessék „halálra".– magyarázta Szűcs Imre, miközben az egyik „lakó", Rufusz, a jól megtermett óriás schnauzer egy kis jutalomfalatért produkálta magát. Rufusz egy hétig élvezi a Buksi Kisállatfarm vendégszeretetét. Samy, a félős kis beagle kevésbé volt barátkozós, ő azért van itt a napköziben, hogy napközben, míg a gazdái dolgoznak, ne legyen otthon egyedül.Szűcs Imre az anyagiakról csak annyit mondott, hogy ha valaki kutyával megy nyaralni egy olyan szállodába, ami kutyabarát, ott is elkérnek a kutyáért éjszakánként 4000 forintot, amiért igazából semmi pluszt nem kap a gazda és az eb sem. – Itt egész nap játszhat kint egy nagy udvaron a többi kutyával együtt – tette hozzá a szakember.