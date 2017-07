A lábtenisztől a széklábközé gurításig - egy éve halt meg Esterházy Péter

A törzsgárda. Fotó: Kovács András

Egy éve ezen a napon halt meg hasnyálmirigyrákban Esterházy Péter író, aki barátaival több mint két évtizeden keresztül minden nyáron eltöltött egy hosszú hétvégét egykori kollégánk, Majoros Tibor kisteleki – perczeli – tanyáján. Az író utoljára 2015 novemberében járt ott, a felújított perczeli iskola „avatásán".azért rendezték meg a házigazdák és a barátok, mert mindenki tudta, ha lesz tanyás hétvége 2016 nyarán, az már Esterházy nélkül szerveződik.

Esterházy Péterre figyel a húsfőző mester, a perczeli Rácz Imre bácsi

A héten meglátogattuk a tanyagazdát és arról kérdeztük, hogyan kezdődött. – Péter eltévedt a mezőn és egyszer csak ott állt a kapuban és mi behívtuk – mondja Majoros Tibor, de rögtön hozzáteszi, hogy ezt csak ő terjeszti. Valóságban minden a focival kezdődött. A Dlusztus Imre vezette délmagyaros csapat rendre megküzdött kis pályán az Élet és Irodalom szerkesztőségével. A Költészet napján Budapesten, a Néphadsereg napján Szegeden.Az egyik meccsen, Budán kollégánk nem bírt a gyorsan cselező és jól focizó Esterházyval – testvére, Márton válogatott labdarúgó volt – és ügyetlenségből, lassúságból nemes egyszerűséggel felrúgta. – A meccs után az öltözőben azt találtam mondani, hogy régen ezért jutalom úttörő tábort kaptam volna Csillebércen, mert felrúgtam egy grófot, a nép ellenségét – emlékezett vissza Majoros, hozzátéve, Péter könnyesre nevette magát.

Majoros Tibor tanyagazda a Perczelirkával I. - Fotó: Frank Yvette

Kiderült egyáltalán nem úgy nézett ki, mint egy gróf, felszerelése is meglehetősen szerencsétlen, viseltes szatyorban volt, miközben a többiek elegáns sporttáskákkal feszítettek. A Termelési-regénnyel széles körben ismertté vált író 1994-ben úgy került először a tanyára, hogy irodalmár barátai lábtenisztornát szerveztek és erre Darvasi László és tavaly decemberben elhunyt Megyesi Gusztáv meghívták Esterházyt is. Ezt az évi rendszerességgel megszervezett sport- és gasztronómiai eseményt addig Perczeli Ünnepi Napoknak, azaz PÜN-nek nevezték, az író megjelenése után valahogy új időszámítás kezdődött és már csak Csúcsként emlegette mindenki.A történeseket a tanyagazda szorgalmasan dokumentálta a Perczelirkában, a méretes könyvet a minap együtt lapoztuk fel és meg is találtuk az első Csúcs lábtenisztorna végeredményét. Mindenki volt mindenkivel párban, az első Esterházy lett, 5 győztes és két vesztett szettel, a második Majoros, bronzérmes Darvasi, Megyesi már nem ért oda a dobogóra.

A végeredményt, illetve magát az az eseményt sokan kommentálták az irkában. Megyesi: „Jöttem, láttam, szettet nyertem. Ez önmagáért beszél." A feleség Esterházy Gitta mindent szépnek és jónak talált, lánya, Zsófi arra panaszkodott, hogy mindig akkor borul el, amikor fürdenek. Fia, Miklós többszörösen javított, kisiskolás mondatban közölte, hogy vasárnap utaznak el. Esterházy Péter csak egy üres sor végére írta a keresztnevét – ez volt az első bejegyzése. Úgy gondolta, a három Esterházy már úgy is minden lényegeset megírt.

Esterházy első lábtenisze és győzelme - kommentárokkal

Perczeli főkapitány és a főkapitányapa

Jegyzőkönyvet többször is vezetett saját kezűleg – a lábteniszből később a kevesebb mozgást igénylő széklábközé gurítás lett –, szöveges bejegyzést keveset találni Esterházy Pétertől az irkában. Fia annál szorgalmasabb volt, egyik alatt azonban ott olvasható az édesapa kommentárja is. „Csatlakozom a fentiekhez: Nincs év tanya nélkül. Nincs idő. Talán nem is múlna a tanya nélkül." Az aláírás: Péter főkapitányapa. Merthogy a fiú, Várépítő Miklós volt a peczeli vár főkapitánya, mely építményt iskolaszünetekben emelté s egykoron disznóólként funkcionált. A hősi helytállás oklevele ezeket az időket idézi: " Ezt a várat védte Esterházy Miklós, míg szülei haza nem parancsoltá !"

Esterházy Péter utolsó bejegyzése az irkában.

Miután az írók jellemzően kikapcsolódni mentek a tanyára, felolvasás csak elég ritkán volt. De a házigazdának mégsem tilthatták meg, hogy elhangozzon az Éapám paradicsomot ültet Jimi Hendrixszel munkacímű dolgozata. – A hölgyek sírtak, az írók, Esterházy, Darvasi, Megyesi elmélyedtek – az ÉS főszerkesztő Kovács Zoltán még úton volt –, de azt megjegyezték, hogy nem így írták volna meg – emlékszik vissza Majoros, hozzátéve, hogy Darvasi szerint még hosszú is volt. Azt nem tudni, Závada Pál, illetve Grecsó Krisztián mit szóltak volna az íráshoz - ők is megfordultak a tanyán, de erről lemaradtak.

Gyerekszáj

Esterházy Péter 4 éves unokája, Lili nemrégiben olyat mondott nagymamájának, hogy édesanyja mindjárt meg is örökítette az irkában. „Tudod, Gittika, tavaly együtt voltunk Péter nagyapával a tanyán, amikor még fiatal volt. De most már sajnos meghalt. De szerintem csak meg kell csókolni, mint a Csipkerózsikát és akkor felébred és óriási buli lesz."

Majoros Tibor tanyagazda a Perczelirkával II.

Esterházy Péter utolsó bejegyzése az irkában saját, 2014-es könyvére reflektál, melynek címe: Egyszerű történet vessző száz oldal – a Márk-változat. A beírás ezúttal is rövid: „Egyszerű történet, nem tudom, hány oldal." A gyilkos kórt Péter ekkor, egy méregdrága bort felbontva a Tanyán jelentette be először a külvilágnak, a 2015. július 11 én kezdődő Csúcson - erről ír utolsó könyvében, a Hasnyálmirigynaplóban. Az Egyszerű történet vessző száz oldal – a Márk-változat kötetből ma este 20 órától a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban magyar írók és költők olvasnak fel, emlékezve Esterházy Péterre.