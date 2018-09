A levéltár is várta a látogatókat a Kutatók éjszakáján - Fotók

A pokolbeli sátánynyal szövetkezvén, nékik örökös hűségre és szolgálatjokra magát adni, hogy soha a Krisztus urunktul rendeltetett igaz hitre visszatérni.

– betűzték látszólag átlagos emberek péntek este Szegeden. Azonban nem valami furcsa szeánszot tartottak a szegedi dóm mellett, csupán a Kutatók éjszakáján megnyitotta kapuit a megyei levéltár. Az idézet a szegedi nagy boszorkányper egyik ítéletéből származik – a látogatók az eredeti, 1728-as dokumentumot vehették kézbe.Más is megragadta a szegediek figyelmét, sokan kíváncsian hajtogatták ki a Reök-palota terveit, vagy lapozgatták a szegedi városi tanács hatalmas, 1829-es kötetét. Idén először lehetett raktársétára jelentkezni, egy-egy dobozba bele is tekinthettek a mini túrához csatlakozók.Délután kettő órától zárásig több mint harminc fő haladt át a Holt Iratok Mocsarán, a Végtelen Pusztákon és megannyi furcsa nevű helységen. Ők a Kutat-Lak játék résztvevői voltak. Mindannyian szerencsésen megfejtették a különböző szobákban elhelyezett rejtvényeket, így végül éjfélre az utolsó résztvevő is kiszabadult a levéltár falai közül.