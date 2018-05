A magyar nyelvű erdélyi orvosképzés elsorvasztása ellen léptek fel - Demonstrálók fogadták az uniós biztost

A Párbeszéd a polgárokkal címmel meghirdetett rendezvény vendége volt Vytenis Andriukaitis, az Európai Bizottság egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztosa, akit demonstrálók fogadtak a SZAB-székház előtt péntek délután. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar tagozatának megvédését kérték a tündetők, akik közül többen is „EU segíts nekünk" feliratú mellényt viseltek. Transzparenseken pedig a követelésüket fogalmazták meg, hogy a romániai magyar kisebbség is anyanyelvén beszélhessen az orvossal.Mint ismert, áprilisban a MOGYE és a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem szenátusa megszavazta a két oktatási intézmény egyesülését. A MOGYE magyar tagozata ellenezte ezt, mivel ez az intézmény nevének változásával is járna, egy jogszabály pedig név szerint felsorolja azokat az úgynevezett multikulturális egyetemeket, amelyeken a kisebbségek nyelvén is oktatnak.– Romániának az a stratégiája, hogy papírokat lobogtat, hiszen jogszabályaiban sokat tesz a magyar nyelvű oktatás megtartásáért, ám a gyakorlatban nem tartja be saját törvényeit. Mivel az EU-biztos litván, a Szovjetunióban nőtt fel, ismeri a kisebbségi sors minden nehézségét, ezért fordulunk most hozzá. Azt kérjük, jöjjön el Marosvásárhelyre, ismerje meg a problémánkat, hallgassa meg a román felet is, majd próbáljon az Európai Unió eszközeivel segíteni, hogy unokáinknak ne egy elsorvasztott magyar egyetemet adjunk át – mondta el lapunknak Ádám Valerián, a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület elnöke.Hozzátette, problémának tartják azt is, hogy egy alacsony képzési színvonalú, anyagi problémákkal küzdő műszaki egyetemmel akarják összevonni a MOGYE-t, ahol jelenleg nagyjából 1200 hallgató tanul magyar nyelven. Az egyesítés ráadásul azzal is jár, hogy a magyar oktatók és diákok aránya 20 százalék alá csökken, így minden érdekérvényesítő fórumon kisebbségbe kerülnek.– Már most is felemás a helyzet, hiszen az előadások magyar nyelvűek, ám a gyakorlatokat kizárólag románul tartják. Mindez azt vonhatja maga után, hogy ellehetetlenül a magyar oktatók utánpótlása. Félnek a magyar orvosok és oktatók is, volt olyan professzor, aki felszólalt Strasbourgban a magyar nyelvű orvosképzésért, és elvették a katedráját – magyarázta Ádám Valerián. Megtudtuk, egyesületük nem adja fel, Európa-szerte 30 egyetemhez szerveznek tüntetést, hogy felhívják a figyelmet Románia azon lépéseire, amelyek a magyar oktatás elsorvasztását célozzák.Vytenis Andriukaitis uniós biztos átvette a petíciót és ígéretet tett arra, hogy továbbítja Navracsics Tibornak, aki az oktatás területért felelős EU-biztosként tevékenykedik. A rendezvényen Cristian-Nicolae Daniel szegedi román konzul azt hangsúlyozta, a két marosvásárhelyi egyetem egyesülése után is megmarad annak multikulturális jellege.A magyar nyelvű orvosképzés elsorvasztása ellen tüntettek. Fotó: Kuklis István