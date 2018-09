A nemzeti vagyonkezelőn múlik, mikor emelhetik ki a tankot

Berlinig elvitte az orosz katonákat

Már csak egy engedély hiányzik, és elkezdhetik kiemelni a második világháborúban Szegeden Tiszába esett T-34-es szovjet harckocsit, tudtuk meg Király Nikolásztól, a Szegedi Hadipark vezetőjétől.Az utolsó engedélyt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek kell megadnia, ugyanis ami Magyarországon egy méternél mélyebben van a földben, az állami tulajdon. Két hónapja van a vagyonkezelőnél az ügy, a feladatuk egyébként a jármű felértékelése lenne.Azt szeretnénk, ha Szegeden maradhatna a tank, amelyet jelképes áron vásárolnánk meg, ehhez kell a vagyonkezelő hozzájárulása, amelyet remélem, hogy minél hamarabb megkapunk – mondta Király Nikolász. A hadipark vezetője már felvette a kapcsolatot a szolnoki vízirendészettel is, akik szívesen segítenének a munkában.A tank a mostani Belvárosi híd helyén álló pontonhídról esett a Tiszába 1944-ben. Szemtanúk elmondták, hogy a híd szétnyílt, a tank pedig toronnyal lefelé borult a vízbe, a négy-öt fős legénységgel együtt.A tank kiszedése nem olcsó és nem is egyszerű. A tervek szerint egy uszályt használnának. Ezt teleszivattyúznák vízzel, és úgy erősítenék a búvárok a tankhoz a drótköteleket. Amikor ezzel végeztek, kiszivattyúznák a vizet, és a felhajtóerő mozdítaná el az elsüllyedt tankot, amelyet így már a partra lehetne vontatni. Bonyolítja a helyzetet az is, hogy csak alacsony vízállásnál kivitelezhető a kiemelés, azaz gyakorlatilag csak szeptemberben tudnák elvégezni a munkát.– Ez a munka körülbelül 3–4 millió forintba kerül, de vannak adományozók, akik a parton szeretnék látni a tankot, és sokan ajánlottak technikai segítséget is. Jelentkezett például egy orvoscsoport, amely készenlétben lenne a helyszínen, egy vállalkozás pedig azt ajánlotta fel, hogy elszállítja a hadiparkba a partra vontatott tankot – mondta lapunknak korábban Király Nikolász.A T–34-es közepes harckocsi a második világháború egyik legendás fegyvere volt, sorozatgyártása 1940 nyarán kezdődött a Szovjetunióban. A precízen kidolgozott német harckocsikkal szemben egyszerű legyárthatósága és kezelhetősége voltak fő előnyei.Fejlesztéséhez J. Walter Christie amerikai harckocsitervező prototípusai szolgáltak alapul, amelyeket miután az Egyesült Államok hadserege súlya és nehézsége miatt nem vásárolt meg tőle, eladott a Szovjetuniónak. A harckocsi egyik legfőbb technológiai újítása az öntött torony és a teljes egészében hegesztett páncéltest volt.A 30-as évek harckocsijait jellemzően benzinmotorok hajtották, a T–34-be ezzel szemben dízelmotort építettek, ezzel sikerült növelni a harckocsi hatótávolságát, valamint csökkenteni a tűzveszélyt. A második világháború egyik legsikeresebb harckocsitípusává vált, egészen Berlinig elvitte a rajta kapaszkodó orosz katonákat.